Губерниев рассказал, как зимняя пауза отразится на «Краснодаре»

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Команду «Краснодара» лихорадит, она нестабильна, но зимняя пауза вряд ли ослабит клуб. Об этом заявил комментатор и футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев. По его словам, с похожей ситуацией сейчас сталкиваются все команды.
«Да, команда нестабильна, и её сильно лихорадит. Но вы посмотрите: а кто у нас стабилен? Как было по классике: «А кто не пьёт? Назови!» А кто стабилен? Назови! Все подряд команды теряют очки со всеми подряд, и «Зенит» тоже. Поэтому я не думаю, что «Краснодар» после паузы станет слабее», — приводит Metaratings.ru слова Губерниева.Обозреватель также подчеркнул, что при таком раскладе будет лишь интереснее наблюдать за концовкой чемпионата, так как она будет максимальной драматичной, как и в 2023 году.
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