Купатадзе рассказал, как вратарю забивать голы

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Бывший вратарь сборной Грузии по футзалу (мини-футболу) и команды «Газпром-Югра» Звиад Купатадзе, известный своими голами в роли голкипера, рассказал, как вратарю научиться забивать мячи. По его словам, для этого следует начать отрабатывать различные сценарии игры — пенальти, штрафные и угловые.
Он подчеркнул, что основное правило — понять, что футбол и футзал — это разные вещи. В большом футболе, отметил Купатадзе, вратари забивают редко.
Купатадзе вспомнил, как в юности тренер разрешил ему бить ему штрафные и пенальти, а потом поспорил с другим тренером на ящик водки, что он сможет забить гол.
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«Но есть такие уникальные примеры как бразилец Рожериу Сени. На его счету 131 гол в профессиональной карьере! <…> Чтобы достичь такого результата, вратарю надо отрабатывать разные игровые ситуации - пенальти, штрафные, угловые. Помимо этого, вратарь должен обладать доверием тренера, а также авторитетом в команде, чтобы у игроков не возникало разногласий», — поделился он советом в беседе с «РБ Спорт».
Купатадзе вспомнил, как в юности тренер разрешил ему бить ему штрафные и пенальти, а потом поспорил с другим тренером на ящик водки, что он сможет забить гол.
«И не прогадал, потому что я действительно забил», — похвалился спортсмен.Читайте также:
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Данил Пономарев