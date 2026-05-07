Губерниев высказался о победе московского «Спартака» над столичным ЦСКА

Комментатор Губерниев: Карседо увидел потенциал российских парней в «Спартаке»
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу московского «Спартака» над ЦСКА (1:0) в финале Пути регионов FONBET Кубка России. По его словам, выход «красно-белых» в Суперфинал гарантирует полные «Лужники».
Губерниев отметил, что команда хорошо провела первый тайм, сумела забить, а гол Руслана Литвинова назвал красивым. При этом он добавил, что ЦСКА во второй половине встречи наиграл минимум на ничью (штанги, перекладины, спасения вратаря Александра Максименко), однако «Спартак» выстоял, и итог комментатор считает справедливым.
(Новый тренер «Спартака» Хуан Карлос) Карседо смог рассмотреть потенциал парней. Я скептически относился к его приходу, но он наладил игру команды в нападении. В защите есть хаос, но футболисты дошли до финала Кубка России», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.В Суперфинале «Спартак» встретится с победителем финала Пути РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо». Первый матч завершился со счётом 0:0, ответная игра пройдёт 7 мая в Краснодаре. Решающий матч Кубка России состоится 24 мая на стадионе «Лужники» в Москве.