Губерниев высказался о победе московского «Спартака» над столичным ЦСКА

07 мая 2026, 13:53

Комментатор Губерниев: Карседо увидел потенциал российских парней в «Спартаке»

Фото: istockphoto/Rost-9D

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу московского «Спартака» над ЦСКА (1:0) в финале Пути регионов FONBET Кубка России. По его словам, выход «красно-белых» в Суперфинал гарантирует полные «Лужники».





Губерниев отметил, что команда хорошо провела первый тайм, сумела забить, а гол Руслана Литвинова назвал красивым. При этом он добавил, что ЦСКА во второй половине встречи наиграл минимум на ничью (штанги, перекладины, спасения вратаря Александра Максименко), однако «Спартак» выстоял, и итог комментатор считает справедливым.





(Новый тренер «Спартака» Хуан Карлос) Карседо смог рассмотреть потенциал парней. Я скептически относился к его приходу, но он наладил игру команды в нападении. В защите есть хаос, но футболисты дошли до финала Кубка России», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.