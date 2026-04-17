Олимпийский чемпион по биатлону высказался о возможной работе Губерниева в АЛВСР

17 апреля 2026, 16:24

Биатлонист Тихонов: Губерниев не принесёт АЛВСР ничего, кроме вреда

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал возможное сотрудничество телеведущего Дмитрия Губерниева с Ассоциацией лыжных видов спорта России (АЛВСР).





Ранее Губерниев сообщил «Матч ТВ», что получил приглашение от Ассоциации. По мнению Тихонова, комментатор не принесет лыжной федерации ничего, кроме вреда.





«Я профессионал и знаю, что у нас из биатлона сделали посмешище, когда начали объявлять бойкоты Тихонову», — сказал собеседник Metaratings.ru.