Олимпийский чемпион по биатлону высказался о возможной работе Губерниева в АЛВСР
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал возможное сотрудничество телеведущего Дмитрия Губерниева с Ассоциацией лыжных видов спорта России (АЛВСР).
Ранее Губерниев сообщил «Матч ТВ», что получил приглашение от Ассоциации. По мнению Тихонова, комментатор не принесет лыжной федерации ничего, кроме вреда.
«Я профессионал и знаю, что у нас из биатлона сделали посмешище, когда начали объявлять бойкоты Тихонову», — сказал собеседник Metaratings.ru.
Он также предложил заключить контракт с Губерниевым, главой АЛВСР Дмитрием Свищёвым и другими. При этом Тихонов признался, что ожидал большего от министра спорта и главы ОКР Михаила Дегтярёва, отметив, что «самая большая проблема в России — это кадровая политика».