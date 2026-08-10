Губерниев заявил, что допуск россиян в Хорватию стал победой дипломатии
Губерниев назвал Мельникову лучшей гимнасткой мира перед Чемпионатом Европы
Дмитрий Губерниев прокомментировал допуск российских спортсменов на чемпионат Европы по спортивной гимнастике, который пройдёт в Хорватии. Об этом сообщает Metaratings.ru.
По словам журналиста, в ситуации с российской командой важную роль сыграла дипломатия. 10 августа стало известно, что россияне Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова, Лейла Васильева и Алексей Усачёв получили визы в Хорватию и смогут отправиться на континентальное первенство.
Особое внимание Губерниев уделил Ангелине Мельниковой. Комментатор считает, что её участие в турнире стало восстановлением справедливости и отдельно подчеркнул высокий уровень спортсменки.
«В отношении Мельниковой справедливость полностью восторжествовала, потому что это лучшая гимнастка мира», — заявил Губерниев.Журналист также отметил, что разрешение на участие российских спортсменов стало результатом дипломатических усилий.
«Здесь сработала дипломатия, спасибо ей. Это как раз то, о чём постоянно говорит Михаил Дегтярёв, что надо договариваться. Рад за тех, кто поедет!» — сказал комментатор.При этом Губерниев признал, что после всех переживаний российским спортсменам может быть непросто психологически выступать на турнире.
Женский чемпионат Европы по спортивной гимнастике пройдёт в Хорватии с 13 по 16 августа, мужской турнир состоится с 19 по 23 августа. Соревнования станут отборочным этапом к чемпионату мира по спортивной гимнастике 2026 года.