Губерниев заявил, что допуск россиян в Хорватию стал победой дипломатии

10 августа 2026, 18:35

Губерниев назвал Мельникову лучшей гимнасткой мира перед Чемпионатом Европы

Дмитрий Губерниев (Фото: Instagram* / @guberniev_dmitry)

Дмитрий Губерниев прокомментировал допуск российских спортсменов на чемпионат Европы по спортивной гимнастике, который пройдёт в Хорватии. Об этом сообщает Metaratings.ru.





По словам журналиста, в ситуации с российской командой важную роль сыграла дипломатия. 10 августа стало известно, что россияне Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова, Лейла Васильева и Алексей Усачёв получили визы в Хорватию и смогут отправиться на континентальное первенство.



Особое внимание Губерниев уделил Ангелине Мельниковой. Комментатор считает, что её участие в турнире стало восстановлением справедливости и отдельно подчеркнул высокий уровень спортсменки.





«В отношении Мельниковой справедливость полностью восторжествовала, потому что это лучшая гимнастка мира», — заявил Губерниев.

«Здесь сработала дипломатия, спасибо ей. Это как раз то, о чём постоянно говорит Михаил Дегтярёв, что надо договариваться. Рад за тех, кто поедет!» — сказал комментатор.