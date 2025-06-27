Полузащитник швейцарского клуба «Сьон» Антон Миранчук может перейти в «Спартак»

27 июня 2025, 16:47

«Спартак» не заинтересован в Миранчуке, несмотря на предложение

Фото: iStock / Andreyuu

«Спартаку» предложили приобрести полузащитника швейцарского «Сьона» Антона Миранчука. Футболист готов рассмотреть предложения от российских клубов, однако конкретного интереса к нему у «Спартака» на данный момент нет.