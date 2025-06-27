Полузащитник швейцарского клуба «Сьон» Антон Миранчук может перейти в «Спартак»
«Спартак» не заинтересован в Миранчуке, несмотря на предложение
«Спартаку» предложили приобрести полузащитника швейцарского «Сьона» Антона Миранчука. Футболист готов рассмотреть предложения от российских клубов, однако конкретного интереса к нему у «Спартака» на данный момент нет.
По информации Metaratings.ru, 29-летний россиянин выступает за «Сьон» с сентября 2024 года. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне Миранчук провел 24 матча, забил два гола и отдал три результативные передачи.
Стоимость Миранчука оценивается в 2,5 млн евро. «Спартак» завершил прошлый сезон на четвертом месте в РПЛ.
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