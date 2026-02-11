Губерниев: заявление Дегтярёва могли неправильно понять
Заявление министра спорта России Михаила Дегтярёва о возможном запрете на въезд в страну спортсменам, сменившим гражданство, могли не так понять. Так предположил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
Губерниев в беседе с Metaratings.ru отметил, что не понимает, как можно ограничить въезд человеку с российским паспортом. По его словам, подобные меры вызывают вопросы с точки зрения практической реализации и требуют дополнительных разъяснений. Комментатор допустил, что министра могли неправильно понять или он имел в виду иные ограничения.
Ранее Михаил Дегтярёв заявил в эфире программы «Центральный канал», что ведомство намерено ужесточить подход к спортсменам, меняющим спортивное гражданство. Он подчеркнул, что государство вкладывает ресурсы в их подготовку, а потому рассматриваются меры вплоть до лишения званий, запрета на использование спортивной инфраструктуры и въезда в страну.
В качестве примера приводится случай шахматиста Владимир Федосеев, который в декабре 2025 года, выступал за Словению и его лишили званий мастера спорта России и гроссмейстера.
