«Спартак» не стал расторгать контракт с бразильцем Жозе

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ФК «Спартак» не стал расторгать контракт с бразильским нападающим Виллианом Жозе, сообщает Metaratings.ru. На данный момент окончательного решения по футболисту все еще нет.
При этом расторжение контракта в клубе все еще рассматривают как один из возможных сценариев.
Напомним, изначально о том, что Жозе покинул «Спартак» и собирается уйти в бразильскую «Баию», заявлял журналист Эмерсон Жуниор.
33-летний Виллиан Жозе попал в «Спартак» летом 2024 года. Он покинул испанский клуб «Бетис» за 2 млн евро. За российскую команду бразилец успел отыграть 13 матчей, забив лишь 1 гол.
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«По нашим данным, сейчас в клубе нет окончательной договоренности со стороной игрока по его будущему, но расторжение контракта – один из возможных вариантов. Сам форвард готов продолжить карьеру в Бразилии», — говорится в материале.
Напомним, изначально о том, что Жозе покинул «Спартак» и собирается уйти в бразильскую «Баию», заявлял журналист Эмерсон Жуниор.
33-летний Виллиан Жозе попал в «Спартак» летом 2024 года. Он покинул испанский клуб «Бетис» за 2 млн евро. За российскую команду бразилец успел отыграть 13 матчей, забив лишь 1 гол.
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Данил Пономарев