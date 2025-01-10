Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спорт/ «Спартак» не стал расторгать контракт с бразильцем Жозе

«Спартак» не стал расторгать контракт с бразильцем Жозе

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Фото: istockphoto/gorodenkoff

ФК «Спартак» не стал расторгать контракт с бразильским нападающим Виллианом Жозе, сообщает Metaratings.ru. На данный момент окончательного решения по футболисту все еще нет.
При этом расторжение контракта в клубе все еще рассматривают как один из возможных сценариев.
«По нашим данным, сейчас в клубе нет окончательной договоренности со стороной игрока по его будущему, но расторжение контракта – один из возможных вариантов. Сам форвард готов продолжить карьеру в Бразилии», — говорится в материале.


Напомним, изначально о том, что Жозе покинул «Спартак» и собирается уйти в бразильскую «Баию», заявлял журналист Эмерсон Жуниор.

33-летний Виллиан Жозе попал в «Спартак» летом 2024 года. Он покинул испанский клуб «Бетис» за 2 млн евро. За российскую команду бразилец успел отыграть 13 матчей, забив лишь 1 гол.

Читайте также:

«Куньлунь» продлил победную серию в Мытищах разгромом хабаровского «Амура»

5 спортсменов Подмосковья выступят на Российско-китайских молодёжных зимних Играх

Свыше 100 спортсменов вышли на старт «Рождественской лыжни» в Видном
#евро
#журналист
#клуб
#спартак
#футбол
В Коломне проведут всероссийские соревнования юных конькобежцев
10 января 2025, 13:49

Фото: пресс-служба Минспорта МО

III всероссийские соревнования по конькобежному спорту на призы «Школы чемпионов Екатерины Лобышевой» состоятся в Коломне в субботу, 11 января, за победу будут сражаться более 300 юных спортсменов, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Турнир проведут в конькобежном центре «Коломна». Медали будут разыгрываться среди мальчиков и девочек в двух возрастных категориях: 9-11 лет и 12-13 лет. В программу соревнований входят дистанции 100, 300 и 500 метров», — отмечается в сообщении.
Участниками турнира станут конькобежцы из двенадцати российских регионов: Подмосковья, Санкт-Петербурга, Татарстана, а также из Ульяновской, Нижегородской, Тверской, Тамбовской, Ярославской, Тульской, Челябинской, Кировской и Владимирской областей.

Читайте также:

Губерниев: жду, что российский футбол в 2025 году вернется хоть куда-нибудь

Назван самый оптимальный соперник для сборной России по футболу

Хоккеист Маклюков заработает 80 млн за два года контракта с «Металлургом»
#минспорт мо
#минспорта мо
#коломна
#конькобежный спорт
#турнир
#дети
#соревнования
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Губерниев: жду, что российский футбол в 2025 году вернется хоть куда-нибудь
10 января 2025, 13:16

Фото: istockphoto/FotografieLink

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, говоря об ожиданиях от российского футбола в 2025 году, заявил, что ждет возвращения отечественных спортсменов «хоть куда-нибудь». По его словам, футболистам пора перестать вариться в собственном соку.
«Я жду прежде всего яркой концовки чемпионата, но нам бы вернуться хоть куда-нибудь. Поэтому этого и ждём, чтобы перестать вариться в собственном соку. Хочется нам вот этого. Мне, по крайней мере, и, я думаю, со мной многие согласятся. Но мы предполагаем, а другие силы располагают», — пояснил он в беседе с Metaratings.ru.
На вопрос о возможных «потеплениях» в отношении российского спорта на международной арене, Губерниев ответил метафорично, сравнив ситуацию с погодой в Москве.
«Всегда возможно ждать потепления, а потом бац — мороз, минус 25. Опять же говорю: Россия», — отметил обозреватель.
Читайте также:

Назван самый оптимальный соперник для сборной России по футболу

«Спартак» не стал расторгать контракт с бразильцем Жозе

«Прорывная идея»: Милонов оценил мысль о проведении футбольного матча Россия - Венгрия
#россия
#мороз
#спартак
#контракт
#венгрия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Назван самый оптимальный соперник для сборной России по футболу
Тумилович: Белоруссия является самым оптимальным соперником для сборной России
10 января 2025, 13:13

Фото: istockphoto/Andreyuu

Сборная Белоруссии является самым оптимальным соперником для российской национальной команды. Об этом заявил бывший вратарь белорусской сборной Геннадий Тумилович, отметив, что у россиян уровень футбола все же выше.
«Команды будут в одинаковом состоянии что в 2024 году, что в 2025 году. Уровень у сборной России выше. Не думаю, что будет повторение результата, но мы увидим что-то похожее. Для России Беларусь – самый оптимальный соперник», — поделился спортсмен в беседе с Metaratings.ru.
Напомним, недавно стало известно, что в этом году сборные России и Белоруссии проведут очередной товарищеский матч в Минске. В прошлом году подобная встреча завершилась победой РФ со счетом 4:0.

Читайте также:

«Спартак» не стал расторгать контракт с бразильцем Жозе

Мостовой оценил игру Головина в Европе

Стало известно, кого может купить ФК «Ахмат»
#матч
#встреча
#спартак
#контракт
#спортсмен
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Хоккеист Маклюков заработает 80 млн за два года контракта с «Металлургом»
10 января 2025, 13:05

Фото: iStock/gorodenkoff

Хоккеист Алексей Маклюков заработает 80 млн рублей за два года контракта с магнитогорским клубом «Металлург». Об этом сообщает Metaratings.ru.
«Защитник Алексей Маклюков по двухлетнему контракту с «Металлургом» в каждом сезоне заработает в виде оклада 40 млн рублей», — отмечает портал.
Напомним, 3 января хоккеист продлил контракт с клубом, за который играет с 2021 года, до конца мая 2027 года.

31-летний нападающий в этом сезоне сыграл 41 матч и заработал 9 очков при показателе полезности «0».

Читайте также:

«Куньлунь» продлил победную серию в Мытищах разгромом хабаровского «Амура»

Хоккеисты «Вашингтона» и «Ванкувера» начали матч с массовой драки

Овечкин забил 871-й гол после возвращения на лед, до рекорда Гретцки еще 23 шайбы
#матч
#лёд
#портал
#контракт
#хоккей
#спорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Куньлунь» продлил победную серию в Мытищах разгромом хабаровского «Амура»
09 января 2025, 20:50

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

Пекинский клуб «Куньлунь Ред Стар» одержал пятую подряд победу в Континентальной хоккейной лиге. На сей раз «драконы» разгромили хабаровский «Амур», сообщили в пресс-службе администрации городского округа Мытищи.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

Интрига в игре держалась ровно половину игрового времени. Первый период обошёлся без заброшенных шайб. Однако не прошло и минуты после начала второй трети матча, как Томаш Юрчо открыл счёт.
«Через 15 секунд капитан «драконов» Спенсер Фу удвоил результат. В середине периода Джейден Хэлбгевакс отправил третью шайбу в ворота соперника. На этом представители Поднебесной не остановились. В третьем периоде Адам Кленденинг и Дойл Соммерби довели счёт до разгромного – 5:0», – рассказали в пресс-службе.
Там отметили очередной сухой матч голкипера «Куньлуня» Джереми Смита.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

Как рассказали в администрации, «Арена Мытищи» имени В.И. Шалимова собирает всё больше зрителей на матчи китайской команды, которая уже прижилась в городе.

Читайте также:

5 спортсменов Подмосковья выступят на Российско-китайских молодёжных зимних Играх

Свыше 100 спортсменов вышли на старт «Рождественской лыжни» в Видном

Команда из Химок выиграла всероссийский турнир по баскетболу «Оранжевый мяч»
#спорт
#хоккей
#мытищи
#кхл
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
5 спортсменов Подмосковья выступят на Российско-китайских молодёжных зимних Играх
09 января 2025, 17:00

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Пять подмосковных спортсменов принимают участие в IV Российско-китайских зимних молодёжных Играх, стартовавших в Южно-Сахалинске. Они вошли в состав сборной России, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Соревнования проходят в девяти олимпийских видах спорта – прыжках на лыжах с трамплина, лыжном двоеборье, сноуборде, фристайле, горнолыжном спорте, кёрлинге, шорт-треке, фигурном катании и лыжных гонках. Участие в них примут более 220 атлетов, которые представляют собой резерв национальных сборных двух стран.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

«Подмосковье в шорт-треке представляет Фаиля Аймалетдинова, в лыжных гонках – Арсений Поздеев, в сноуборде – Лидия Лукичёва, в фигурном катании – Елизавета Малеина и Матвей Самохин. Официальными талисманами игр стали бурый медведь и панда. Соревнования завершатся 14 января», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Как напомнили в министерстве, впервые российско-китайские молодёжные зимние игры прошли в 2016 году в Харбине. В 2018-м эстафету приняла Уфа, в 2022-м – Чанчунь.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Читайте также:

Свыше 100 спортсменов вышли на старт «Рождественской лыжни» в Видном

Команда из Химок выиграла всероссийский турнир по баскетболу «Оранжевый мяч»

Юный каширский спортсмен Задорожный стал призёром турнира по быстрым шахматам
#подмосковье
#московская область
#спорт
#минспорта мо
#молодёжь
#россия
#китай
#игры
#соревнования
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Свыше 100 спортсменов вышли на старт «Рождественской лыжни» в Видном
09 января 2025, 16:39

Фото: пресс-служба Ленинского г. о.

Более 100 человек приняли участие в ежегодном мероприятии «Рождественская лыжня», которое состоялось в парке «Апаринки» Ленинского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Впервые в рамках соревнований в Видном состоялся марафон. Его дистанцию преодолели 26 спортсменов.
«В «Рождественской лыжне» участвуют как профессионалы, так и любители. Проводятся детские старты, соревнуются мужчины и женщины. Наши обычные маршруты – до 5 км. В этом году по просьбам самых подготовленных лыжников было решено сделать три дистанции – 15, 25 и 50 км. Надеемся, что с каждым годом популярность такого формата соревнований будет расти», – сказала начальник отдела по физической культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Ольга Перминова.
Самому маленькому участнику «Рождественской лыжни» исполнилось всего четыре года. Он успешно преодолел первую в жизни соревновательную дистанцию – 300 м.

В пресс-службе напомнили, что на 16 февраля запланировано проведение «Горкинской лыжни 2025» – ещё одного традиционное для Ленинского городского округа мероприятия. Лыжная гонка по территории музея-заповедника «Горки Ленинские» проводится уже около двух десятков лет, каждый год собирая свыше 300 лыжников из разных регионов России. Регистрация на соревнования уже открыта.

Читайте также:

Команда из Химок выиграла всероссийский турнир по баскетболу «Оранжевый мяч»

Юный каширский спортсмен Задорожный стал призёром турнира по быстрым шахматам

Рождественский семейный турнир по настольному теннису состоялся в Истре
#спорт
#лыжи
#соревнования
#ленинский городской округ
#видное
#гонка
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Команда из Химок выиграла всероссийский турнир по баскетболу «Оранжевый мяч»
09 января 2025, 16:33

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Ежегодный всероссийский турнир по баскетболу среди юношеских команд «Оранжевый мяч» проводился в подмосковных Химках, по итогам матчей победительницей турнира стала местная команда, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Под руководством главного тренера Владимира Трунова спортсмены команды «Химки-1», представляющие школу олимпийского резерва №1, выиграли пять матчей. В финале химкинские спортсмены одержали победу над соперником со счётом 58:20, заработали десять очков и заняли первое место. Лучшим игроком турнира стал Матвей Горшков», — говорится в сообщении.
Турнир «Оранжевый мяч» проводился на базе Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная». Участие в соревнованиях приняли команды из Москвы, Химок. Мытищ, Лобни и Черноголовки.

Читайте также:

Юный каширский спортсмен Задорожный стал призёром турнира по быстрым шахматам

Хоккеисты «Вашингтона» и «Ванкувера» начали матч с массовой драки

Депутат ГД Свищев одобрил приезд Исинбаевой в Россию на похороны своего тренера
#баскетбол
#турнир
#соревнования
#химки
#спорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Юный каширский спортсмен Задорожный стал призёром турнира по быстрым шахматам
09 января 2025, 15:07

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Михаил Задорожный из Каширы занял второе место на детском турнире по быстрым шахматам «Новогодний РАПИД», состоявшемся в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«В турнире, который прошёл на площадке ТЦ «Ритейл Парк», приняли участие 16 спортсменов. Муниципалитет представили воспитанники секции «Шахматы» спортшколы «Кашира» под руководством тренера Сергея Конотопа. С результатом пять очков из семи возможных второе место занял Михаил Задорожный», – говорится в сообщении.

Как напомнили в администрации, быстрые шахматы или рапид – одна из самых популярных разновидностей древней игры. Это формат партий с укороченным временным лимитом. Такие игры весьма популярны среди новичков и зрителей, так как проходят динамичнее и ярче, чем партии в классические шахматы. Партия в рапиде длится больше 10 минут, но меньше часа.

Читайте также:

Рождественский семейный турнир по настольному теннису состоялся в Истре

Рождественский фестиваль по шахматам среди школьников прошел в Серпухове

Капоэйристы из Химок заняли призовые места на Кубке России
#спорт
#шахматы
#турнир
#кашира
#дети
#московская область
#подмосковье
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате