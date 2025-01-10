Назван самый оптимальный соперник для сборной России по футболу

Фото: istockphoto/Andreyuu
Сборная Белоруссии является самым оптимальным соперником для российской национальной команды. Об этом заявил бывший вратарь белорусской сборной Геннадий Тумилович, отметив, что у россиян уровень футбола все же выше.
«Команды будут в одинаковом состоянии что в 2024 году, что в 2025 году. Уровень у сборной России выше. Не думаю, что будет повторение результата, но мы увидим что-то похожее. Для России Беларусь – самый оптимальный соперник», — поделился спортсмен в беседе с Metaratings.ru.Напомним, недавно стало известно, что в этом году сборные России и Белоруссии проведут очередной товарищеский матч в Минске. В прошлом году подобная встреча завершилась победой РФ со счетом 4:0.
Читайте также:
«Спартак» не стал расторгать контракт с бразильцем Жозе
Мостовой оценил игру Головина в Европе
Стало известно, кого может купить ФК «Ахмат»
Данил Пономарев