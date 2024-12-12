Гукеш стал 18-м чемпионом мира по шахматам, обыграв Дин Лижэня

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На встрече в Сингапурге индиец Доммараджу Гукеш обыграл Дин Лижэня из Китая в 14-й партии матча за мировую шахматную корону и получил титул чемпиона мира, проинформировало агентство ТАСС.
Доммараджу Гукеш играл чёрными фигурами, Дин Лижэнь — чёрными. По результатам 14 партий индийский шахматист одержал победу со счетом 7,5:6,5. Доммараджу Гукеш стал 18-м чемпионом мира.
Дин Лижэню 32 года. В 2023 году он стал чемпионом мира, одержав победу над россиянином Яном Непомнящим на тай-брейке. Гроссмейстер из Китая смог участвовать в матче за титул из-за отказа Магнуса Карлсена из Норвегии защищать звание чемпиона мира.
Доммараджу Гукешу 18 лет, во время проведения турнира претендентов в апреле 2024 года ему было 17 лет, индиец стал самым молодым выигравшим соревнования в истории. Ещё в сентябре гроссмейстер победил во Всемирной шахматной олимпиаде в составе сборной Индии — он набрал девять очков в десяти партиях на первой доске.
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Дин Лижэню 32 года. В 2023 году он стал чемпионом мира, одержав победу над россиянином Яном Непомнящим на тай-брейке. Гроссмейстер из Китая смог участвовать в матче за титул из-за отказа Магнуса Карлсена из Норвегии защищать звание чемпиона мира.
Доммараджу Гукешу 18 лет, во время проведения турнира претендентов в апреле 2024 года ему было 17 лет, индиец стал самым молодым выигравшим соревнования в истории. Ещё в сентябре гроссмейстер победил во Всемирной шахматной олимпиаде в составе сборной Индии — он набрал девять очков в десяти партиях на первой доске.
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Ольга Енгалычева