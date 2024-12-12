Журова заявила, что World Aquatics издевается над российскими пловцами

Светлана Журова (Фото: РИА Новости/ Владимир Федоренко)
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) издевается над российскими пловцами. Ее процитировал «ВсеПроСпорт».
«Вообще двойственные чувства сейчас. С одной стороны, наши пловцы выиграли первые медали чемпионата мира, молодцы, поехали, показывают свою силу, хочется поздравить их. Но нет флага, гимна, эта неправильность раздражает многих людей», — обратила внимание Светлана Журова.
Депутат Госдумы полагает, что запреты от World Aquatics на общение россиян с представителями средств массовой информации и на обнародование результатов на ресурсах Федерации водных видов спорта РФ направлены на раскол общества.
Светлана Журова отметила, что в понимании World Aquatics РФ и победа несовместимы и многие международные федерации раздражают победы российских спортсменов.
Россияне выступают на чемпионате мира в нейтральном статусе.
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