Губерниев: победа пловца Лифинцева на ЧМ — триумф спортивной России

Мирон Лифинцев (Фото: РИА Новости/ Алексей Савченко)
Журналиста и комментатора Дмитрия Губерниева сильно обрадовала победа 18-летнего российского пловца Мирона Лифинцева на дистанции 100 м на спине на чемпионате мира, сообщил портал «Чемпионат.com».
«Хочется плакать от счастья, потому что это триумф нашего плавания и спортивной России. Это огромный триумф тех людей, которые поддерживали наше участие в Олимпийских играх», — обратил внимание Дмитрий Губерниев.
Российский пловец преодолел дистанцию за 48,76 секунды. Данный результат стал новым юношеским рекордом мира. Позже в этот же день Мирон Лифинцев заработал еще одно золото на мировом первенстве — в комбинированной эстафете.
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проводится с 10 по 15 декабря в Будапеште. Для участия в турнире у 27 пловцов из России был подтвержден нейтральный статус.
Ранее стало известно, что Анна Лукшина из Реутова вошла в двадцатку лучших бегунов России за 2024 года.
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