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Губерниев: победа пловца Лифинцева на ЧМ — триумф спортивной России

Мирон Лифинцев (Фото: РИА Новости/ Алексей Савченко)

Мирон Лифинцев (Фото: РИА Новости/ Алексей Савченко)

Журналиста и комментатора Дмитрия Губерниева сильно обрадовала победа 18-летнего российского пловца Мирона Лифинцева на дистанции 100 м на спине на чемпионате мира, сообщил портал «Чемпионат.com».
«Хочется плакать от счастья, потому что это триумф нашего плавания и спортивной России. Это огромный триумф тех людей, которые поддерживали наше участие в Олимпийских играх», — обратил внимание Дмитрий Губерниев.

Российский пловец преодолел дистанцию за 48,76 секунды. Данный результат стал новым юношеским рекордом мира. Позже в этот же день Мирон Лифинцев заработал еще одно золото на мировом первенстве — в комбинированной эстафете.



Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проводится с 10 по 15 декабря в Будапеште. Для участия в турнире у 27 пловцов из России был подтвержден нейтральный статус.

Ранее стало известно, что Анна Лукшина из Реутова вошла в двадцатку лучших бегунов России за 2024 года.

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#спорт
«Не обольщаемся»: в Госдуме оценили вероятность возвращения россиян на международную арену
Депутат Валуев: Запад равнодушен к вопросу отсутствия россиян на мировой арене
11 декабря 2024, 21:48

Николай Валуев (фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Запад равнодушен к вопросу отсутствия российских спортсменов на мировой арене, так что не стоит обольщаться возможным возвращением. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Валуев, комментируя допуск россиян на чемпионат мира по плаванию в нейтральном статусе.
«Говорит ли допуск российских спортсменов на чемпионат мира по плаванию о том, что Запад начал осознавать потерю? Западу по большому счету фиолетово. Так что не обольщаемся», — отметил Валуев в беседе с «РБ Спорт».
Тем временем российские спортсмены начинают пробовать себя в других сферах деятельности. К примеру, олимпийская чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике и абсолютная чемпионка мира в личном многоборье Ангелина Мельникова после съемок в сериале о летних ОИ-1980 захотела попробовать продвинуться в качестве актрисы. Об этом спортсменка рассказала в интервью «Газете.Ru».
«Планирую ли я развиваться в актерской деятельности? Если честно, мне бы хотелось попробовать. <…> Какой бы это был фильм? Я бы доверилась режиссеру — профессионалу, который смог бы подобрать роль именно под меня. Мне кажется, что это важнее, чем мое желание», — поделилась девушка.
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В Кашире состоятся открытые соревнования по ММА
11 декабря 2024, 18:00

Фото: istockphoto.com/Andy___Gin

Открытые соревнования по смешанным единоборствам ММА «Путь к Олимпу» пройдут во дворце спорта «Юбилейный» спортклуба «Кашира» им. Н.П. Елисеева в субботу, 14 декабря, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«В программе соревнований любительские встречи, а затем — профессиональные бои. Все поединки будут проводиться в октагоне. Вход для зрителей свободный. Возрастное ограничение — 6 », — говорится в сообщении.
Смешанные боевые искусства (MMA) — это вид единоборств, совмещающий элементы джиу джитсу, борьбы, самбо, тхэквондо, тайского бокса и других. Соперники имеют право наносить удары руками и ногами, локтями и коленями.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Дворец спорта «Юбилейный» расположен по адресу: город Кашира, улица Гвардейская, дом №3.

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#спорт
#борьба
#турнир
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В Кашире состоится турнир по настольному теннису «Двойной Тарасковский накат»
11 декабря 2024, 15:22

Фото: istockphoto.com/saintho

Любительский парный турнир по настольному теннису «Двойной Тарасковский накат» состоится в субботу, 14 декабря, на базе спортклуба «Кашира» им. Н.П. Елисеева в деревне Тарасково городского округа Кашира, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Принять участие в турнире приглашаются все желающие. Система проведения будет определена перед началом турнира в зависимости от количества участников. Обязательное условие для участников и зрителей — наличие сменной обуви. Возрастное ограничение — 16 », — говорится в сообщении.
Зарегистрироваться для участия на месте проведения турнира можно будет 14 декабря с 9:00 до 9:30. Соревнования начнутся в 10 утра.

Открыта также предварительная онлайн-регистрация на турнир по ссылке.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

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#кашира
#теннис
#турнир
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Подмосковные горнолыжники взяли золото и бронзу на третьем этапе Кубка России
11 декабря 2024, 14:38

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую и бронзовую медали завоевали спортсмены из Московской области Семён Ефимов и Александр Хорошилов на третьем этапе Кубка России по горнолыжному спорту, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Медали представители Московской области выиграли в дисциплине «слалом» среди мужчин. На верхнюю ступень пьедестала почёта поднялся Семён Ефимов, а Александр Хорошилов стал третьим. Серебряную медаль в этой дисциплине завоевал горнолыжник из Сахалинской области», — говорится в сообщении.
Второй и третий этап Кубка России по горным лыжам проводится в городе Полярные Зори Мурманской области с 9 по 11 декабря.

В областном Минспорта напомнили, что ранее Семён Ефимов завоевал золотую медаль на первом этапе турнира по итогам двух спусков в слаломе среди мужчин.

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Виктор Немков: третий бой Вадима Немкова с Кори Андерсоном пройдет, как и второй
11 декабря 2024, 14:24

Фото: iStock/Artur Didyk

Российский тяжеловес и бывший чемпион лиги «Наше Дело» Виктор Немков, оценивая перспективы своего брата Вадима Немкова в третьем по счету бою с Кори Андерсеном, заявил, что поединок пройдет по сценарию второй их встречи. По его словам, россиянин одержит победу, так как будет работать в стойке и не пускать американца в борьбу.
«Если бой состоится, то это будет очень интересное противостояние. Несмотря на то, что Кори Андерсон выступает в полутяжелом весе, он весит в межсезонье как тяжеловес, ему не надо будет гонять. Трилогия пройдет по сценарию второго боя — Вадим будет разбивать в стойке, не давать проходить в борьбу и выиграет», — пояснил Виктор в интервью MMA.Metaratings.ru.
Напомним, очередной бой Вадима Немкова и Кори Андерсона состоится 25 января 2025 года. Первый их поединок признали несостоявшимся из-за столкновения бойцов головами, а второй Немков выиграл по единогласному решению судей.

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#спортсмены
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Мостовой о карьере Соболева: в «Зените» многие сидят и становятся чемпионами
11 декабря 2024, 14:13

Фото: iStock/FotografieLink

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой заявил, что нет никакой проблемы в том, что 27-летнего нападающего «Зенита» Александра Соболева не всегда попадает в состав команды. По его словам, многие игроки клуба сидят на скамье запасных и при этом становятся чемпионами.
«Ну и что? Какая разница? В «Зените» многие сидят и становятся чемпионами. Какая разница? Кто-то сыграет пять игр, кто-то и пять не сыграет, кто-то 10-15. И становится чемпионом из года в год. Поэтому какая разница? Выйдешь на замену, не выйдешь. Он же знал, куда он шел, правильно? Знал, что там 4-5 нападающих», — пояснил Мостовой в беседе с Metaratings.ru.
Ранее бывший полузащитник ФК «Зенита» Дмитрий Хомуха выразил мнение, что такого ресурса, как у «Зенита», нет ни у «Спартака», ни у «Краснодара». По его мнению, у противников у этих клубов сейчас не хватает сил.\

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«Людям нужно зрелище»: Махно раскритиковал введение допинг-контроля в АСА
Боец АСА Махно: введение допинг-контроля приведет к оттоку в другие лиги
11 декабря 2024, 13:41

Фото: iStock/Stanislav Chegleev

Российский боец лиги АСА Алексей Махно раскритиковал введение допинг-контроля в организации, заявив, что это приведет к оттоку спортсменов в другие лиги. По его словам, зрители любят зрелище, а допинг этому может только поспособствовать.
«Проверять спортсменов на допинг было бы круто, если бы это делали все организации в стране: АСА, RCC, Fight Nights. Каждый профессиональный спортсмен осознанно идет на то, чтобы причинять другому бойцу увечья. Ну хочешь ты жрать «химозу»? Ну жри! Людям нужно зрелище. Если АСА дает такое зрелище, которое не дает никто, пусть спортсмены «жрут» то, что хотят», — пояснил боец в беседе с MMA.Metaratings.ru.
По мнению Махно, если в каждой весовой категории по пять бойцов не смогут пройти допинг-тест, то лига потеряет 40 участников, а в то же время другая лига за счет этого, наоборот, приобретет 40 новых бойцов.

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Президент АСА Бибулатов сообщил о введении допинг-контроля в лиге с 2025 года
11 декабря 2024, 13:32

Фото: iStock/SweetBunFactory

Президент АСА Магомед Бибулатов сообщил о введении в лиге допинг-контроля с января 2025 года. По его словам, также увеличится допуск до боя с 500 граммов до одного килограмма.
«Мы делаем что-то новое. С января вводится допинг-контроль. Допуск до боя увеличится с 500 граммов до одного килограмма. 500 граммов останется для титульных боев. Добавим турниры. У нас есть 270 бойцов», — поделился он в беседе с MMA.Metaratings.ru.
Бибулатов добавил, что лига планировала также уволить около 100 человек, но глава Чечни Разман Кадыров «решил наши проблемы».

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#борьба
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Бегунья из Реутова Лукшина вошла в топ-20 в России
11 декабря 2024, 12:46

Фото: iStock / Jag_cz

Анна Лукшина из Реутова вошла в двадцатку лучших бегунов России за 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Подмосковной спортсменке помогло участие в XXXIII Московском сверхмарафоне «Сутки бегом» в дисциплине «бег 24 часа». Также ы сентябре Анна стала победительницей Backyard Ultra Moscow – гонки на выбывание, где нет призовых мест. Также до самого финиша никто не знает, сколько продлится гонка и сколько пробежит победитель. Анна преодолела 31 круг длиной 6706 м каждый», – говорится в сообщении.
Как отметили в администрации, в Реутове большое внимание уделяется развитию спортивной инфраструктуры. В ближайшее время на базе нового строящегося ФОК откроется новый муниципальный физкультурный зал для занятий гимнастикой, баскетболом и другими видами спорта.

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