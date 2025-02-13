«Не вижу фаворита»: Тренер Торосян оценил бой-реванш между Биволом и Бетербиевым

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Первое противостояние между российским боксёрами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым было равным, оно должно было завершиться вничью по судейским запискам. То же самое можно спрогнозировать и в их повторном поединке.
Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью порталу MMA.Metaratings.ru известный тренер Сергей Торосян. Он считает, что первый бой был абсолютно равным, а каждый из боксёров, хотя и выложился по максимумум, но не сумел добиться решающего преимущества.
Напомним, в бою, прошедшем в октябре прошлого года, судьи отдали победу Бетербиеву, хотя зрители и встретили это решение недовольным гулом. Дмитрий Бивол также не считает, что проиграл. С этим согласен и Торосян, который отметил, что победа Артура не вызвала бы сомнений только в том случае, если бы он сумел нокаутировать оппонента, но этого не произошло.
Тренер отметил, что живущий постоянно в Канаде Бетербиев обладает более мощным, чем у соперника, ударом. Однако Дмитрий обладает отточенной техникой и скоростью, что позволяет ему избегать прямых попаданий, которые легко могут отправить его на настил ринга. Поэтому следующий поединок, который пройдёт 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и заявлен в качестве реванша, также будет равным.
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«Не вижу фаворита. Первое противостояние для меня было равным. Я бы отдал ничью», — сказал специалист.
Напомним, в бою, прошедшем в октябре прошлого года, судьи отдали победу Бетербиеву, хотя зрители и встретили это решение недовольным гулом. Дмитрий Бивол также не считает, что проиграл. С этим согласен и Торосян, который отметил, что победа Артура не вызвала бы сомнений только в том случае, если бы он сумел нокаутировать оппонента, но этого не произошло.
Тренер отметил, что живущий постоянно в Канаде Бетербиев обладает более мощным, чем у соперника, ударом. Однако Дмитрий обладает отточенной техникой и скоростью, что позволяет ему избегать прямых попаданий, которые легко могут отправить его на настил ринга. Поэтому следующий поединок, который пройдёт 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и заявлен в качестве реванша, также будет равным.
«Нокаута не будет. Бой продлится всё отведённое время», — дал в заключение прогноз Сергей Торосян.
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