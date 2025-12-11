Хиддинк: совместная игра Сафонова и Забарного в «ПСЖ» может приблизить мир

11 декабря 2025, 15:52

Фото: iStock/matimix

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк высказался о совместной игре российского вратаря Матвея Сафонова и украинского защитника Ильи Забарного в составе «ПСЖ». Его слова приводит Metaratings.ru.





Вчера, 10 декабря, футболисты впервые вместе сыграли в матче шестого тура общего этапа Лиги чемпионов. Их противником на поле стал «Атлетик».

«Приблизит ли совместная игра Сафонова и Забарного за «ПСЖ» мир? Все люди должны жить в мире. Надеюсь, однажды великие лидеры будут придерживаться того же подхода и станут мудрее… Конечно, футбол может помочь, как эти два игрока — Сафонов и Забарный!» — сказал собеседник издания.