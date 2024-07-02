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Сборная Подмосковья завоевала 13 медалей первенства России по лёгкой атлетике

02 июля 2024, 13:38
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Шесть золотых, три серебряных и четыре бронзовых медали завоевала сборная команда Московской области на первенстве России по лёгкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Золотую медаль Подмосковью принесла эстафета 4 по 400 среди юношей, дистанцию проходили Павел Вихор, Алексей Кравчук, Егор Гейдеров и Артём Курманов. Золото завоевали также Елена Акимова в беге на 800 метров, Татьяна Юсова в прыжках в длину, Анастасия Пшеничная в барьерном беге на 100 метров, Алёна Бутенко в метании молота и Алиса Махмутова в метании диска», — говорится в сообщении.
На вторую ступень пьедестала поднялись Анастасия Шкурина по итогам забега на 1500 метров, Никита Шишимров на той же дистанции среди юношей и Павел Вихор по итогам забега на 400 метров.



Бронзовые награды первенства завоевали Денис Пискарев за метание копья, Илья Дуров за бег с барьерами на 110 метров, Алексей Кравчук по итогам забега на 200 метров, а также участницы эстафетного забега 4 по 400 метров Александра Морозова, Марина Тихонова, Влада Саула и Виктория Коренкова.

В общекомандном зачёте сборная Московской области заняла второе место, уступив столичной команде. Третье место досталось представителям Санкт-Петербурга.

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#московская область
#подмосковье
#минспорта мо
Подмосковная велосипедистка завоевала медаль чемпионата России по BMX-фристайлу
02 июля 2024, 13:11

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсменка из Московской области Елена Малышева заняла второе место на чемпионате России по велосипедному спорту ВМХ-фристайл-парк, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«В борьбе за золотую медаль подмосковная велосипедистка уступила представительнице Самарской области, пятикратной чемпионке России Екатерине Кругловой. А бронзовую медаль чемпионата завоевала спортсменка из Санкт-Петербурга Анастасия Теребова», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что Елена Малышева является воспитанницей Училища олимпийского резерва Московской области №1.

Соревнования проводились 30 июня в Казани на территории экстремального парка «Урам».

Ранее сообщалось, что спортсменки из Московской области завоевали две золотые и две серебряные медали на XII летней Спартакиады учащихся России.

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Подмосковные синхронистки завоевали четыре медали Спартакиады учащихся
02 июля 2024, 09:16

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые и две серебряные медали завоевали спортсменки из Московской области на XII летней Спартакиады учащихся России по синхронному плаванию, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Золотую медаль в копилку подмосковной сборной принесла Виктория Плеханова в дисциплине «соло». Второе золото она выиграла в парке с Анастасией Никитенко в дисциплине «дуэт», — говорится в сообщении.
Две серебряные медали подмосковная команда завоевала в дисциплинах «группа» и «комби». В состав команды вошли представительницы училища олимпийского резерва Московской области №4, электростальской спортшколы по водным видам спорта и спортшколы по водным видам спорта города Чехов.

По итогам соревнований в общекомандном зачёте сборная Московской области заняла первое место. На второе место вышла сборная Москвы, а третье место заняла команда из Санкт-Петербурга.

Турнир проводился в Пензе с 26 июня по 1 июля.

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#медали
#московская область
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Сборная Португалии победила 3:0 команду Словении в 1/8 финала чемпионата Европы
02 июля 2024, 01:21

Фото: istockphoto/Rost-9D

Сборная Португалии победила со счетом 3:0 команду Словении в 1/8 финала чемпионата Европы, который проходит в это время в Германии. Основное время матча во Франкфурте закончилось с нулевыми показателями, однако в серии пенальти португальцы забили три гола.
Вратарь сборной Португалии Диогу Кошта стал первым вратарем в истории Евро, который не пропустил ни одного мяча в послематчевой серии пенальти, сообщает РБК. Также он стал первым, кто взял три удара в послематчевой серии на Евро.

Вместе с тем во время матча расплакался Криштиану Роналду. Форвард не смог забить пенальти, его отразил Ян Облак.

Теперь Португалию в пятницу, 5 июля, ждет встреча с Францией в рамках четвертьфинала. Французы до этого победили Бельгию после автогола Яна Вертонгена.

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#чемпионат европы
#франция
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«Моя семья на всю жизнь»: Квинси Промес покидает «Спартак»
ФК «Спартак» объявил об уходе голландского футболиста Квинси Промеса
01 июля 2024, 20:46

Фото: iStock/master1305

ФК «Спартак» сегодня, 1 июля, объявил об уходе Квинси Промеса. Согласно заявлению футбольного клуба, срок действия договора с голландцем истек 30 июня 2024 года. Обстоятельства, которые не позволили игроку вернуться в Россию, все еще в силе, потому о возобновлении сотрудничества речи пока не идет, говорится в сообщении.
«Моя семья на всю жизнь», – прокомментировал Промес уход из «Спартака» в своих соцсетях.
Как сообщала ранее De Telegraaf, Квинси Промеса задержали в Дубае по запросу голландской прокуратуры. По последним данным, футболист ожидает решения суда об экстрадиции.

За ФК «Спартак» голландец отыграл 235 матчей, в которых забил 114 мячей. По данным клуба, это 6-й результат за всю историю команды.

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Подмосковные регбистки завоевали серебряную медаль чемпионата России
#спартак
#уход
#футболист
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Подмосковные регбистки завоевали серебряную медаль чемпионата России
01 июля 2024, 18:11

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда женского клуба «ВВА-Подмосковье» заняла второе место на чемпионате России по регби-15, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Регбистки «ВВА-Подмосковье» одержали победу над командами из Красноярского края и Татарстана, а в финале встретились со сборной Москвы. Итоговый счёт финальной встречи составил 11:6 в пользу столичных спортсменок», — говорится в сообщении.
В областном министерстве отметили, что этот чемпионат России по регби-15 стал дебютным для команды «ВВА-Подмосковье».

Турнир проводился на столичном стадионе «Слава» с 25 по 29 июня.

Ранее сообщалось, что сборная прославленных футболистов России встретится 6 июля с любительской командой Наро-Фоминского городского округа. Игра станет пятой в текущем летнем сезоне проекта «Выходи во двор».

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#чемпионат россии
#московская область
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Легенды футбола проведут пятый матч сезона проекта «Выходи во двор» в Селятине
01 июля 2024, 17:42

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Сборная прославленных футболистов России 6 июля встретится с любительской командой Наро-Фоминского городского округа. Игра станет пятой в текущем летнем сезоне проекта «Выходи во двор», сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Матч пройдёт на стадионе «Строитель» в рабочем посёлке Селятино. Пока «Легенды футбола» не потерпели ни одного поражения в серии матчей с любительскими командами Подмосковья. Помимо главного события, в рамках мероприятия состоятся традиционные мастер-классы, которые «Легенды футбола» проведут для юных спортсменов местных секций», – говорится в сообщении.
Проект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Всего с момента запуска проекта «Выходи во двор» прошло 30 игр. А в нынешнем сезоне запланировано 10 матчей звёздной команды с любительскими сборными Московской области.

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Мостовой заявил об ушедшем времени «Спартака»
01 июля 2024, 17:26

Фото: iStock/Yuliia Zatula

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что сейчас всё большую популярность набирает «Зенит» среди спортсменов, в то время как «звёздный час» «Спартака» прошёл.
«Ушло то время, когда все хотели играть за «Спартак». Сейчас многие футболисты выбирают «Зенит» — там есть титулы, плюс хорошие деньги. Каждый делает свой выбор. Поэтому ничего удивительного, если Соболев перейдет в «Зенит». Вопрос в том, будет ли он там играть. У «Зенита» скоро на скамейке запасных станет тесно. Мест уже нет», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Мостовой.

Ранее сообщалось, что московскому «Спартаку» предложили приобрести 25-летнего вратаря «Крыльев Советов» Ивана Ломаева, однако столичный клуб сейчас рассматривает кандидатуры более опытных голкиперов.

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#спорт
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Камоцци объяснил, почему Миранчук в «Аталанте» — нереальная история
Камоцци назвал Миранчука в «Аталанте» нереальной историей
01 июля 2024, 17:13

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Франко Камоцци высказал мнение о том, что вероятность воссоединения братьев Миранчуков в «Аталанте» и перехода Антона в клуб крайне мала.
«Антон Миранчук в «Аталанте»? Красивая, но нереальная история. Антон всё-таки уступает в классе своему брату. Но это хороший футболист, который сможет найти себе клуб в менее престижных европейских лигах», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Камоцци.

Напомним, прошедший сезоне-2023/2024 Антон Миранчук провел 38 матчей за «Локомотив».

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко усомнился в сообщениях о том, что нападающий «красно-белых» Тео Бонгонда может перейти в «Барселону» за 15 млн евро.

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Экс-глава «Спартака» Червиченко назвал бредом сообщения о Бонгонде в «Барселоне»
01 июля 2024, 17:04

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко усомнился в сообщениях о том, что нападающий «красно-белых» Тео Бонгонда может перейти в «Барселону» за 15 млн евро.
«Эта информация не выглядит как бред, она и есть бред. Тут всё зависит от того, насколько агент хочет потратиться. Те, кто засунули Бонгонда, хотят засунуть ещё кого-то. Народ не очень хорошо воспринимает трансфер Бонгонда за деньги в два раза больше, чем он стоит, и как аргумент начинают рассказывать, какой он хороший. Поэтому надо купить ещё одного такого же. Чтобы на эту тему поговорили поднял этот вопрос и начали его обсуждать», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Червиченко.

Ранее сообщалось, что «Динамо» интересовалось российским экс-защитником «Спартака» Георгием Джикией, однако не смогло договориться с футболистом.

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