Сборная Подмосковья завоевала 13 медалей первенства России по лёгкой атлетике

ФК «Спартак» сегодня, 1 июля, объявил об уходе Квинси Промеса. Согласно заявлению футбольного клуба, срок действия договора с голландцем истек 30 июня 2024 года. Обстоятельства, которые не позволили игроку вернуться в Россию, все еще в силе, потому о возобновлении сотрудничества речи пока не идет, говорится в сообщении.