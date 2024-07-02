Сборная Подмосковья завоевала 13 медалей первенства России по лёгкой атлетике

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Шесть золотых, три серебряных и четыре бронзовых медали завоевала сборная команда Московской области на первенстве России по лёгкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Золотую медаль Подмосковью принесла эстафета 4 по 400 среди юношей, дистанцию проходили Павел Вихор, Алексей Кравчук, Егор Гейдеров и Артём Курманов. Золото завоевали также Елена Акимова в беге на 800 метров, Татьяна Юсова в прыжках в длину, Анастасия Пшеничная в барьерном беге на 100 метров, Алёна Бутенко в метании молота и Алиса Махмутова в метании диска», — говорится в сообщении.На вторую ступень пьедестала поднялись Анастасия Шкурина по итогам забега на 1500 метров, Никита Шишимров на той же дистанции среди юношей и Павел Вихор по итогам забега на 400 метров.
Бронзовые награды первенства завоевали Денис Пискарев за метание копья, Илья Дуров за бег с барьерами на 110 метров, Алексей Кравчук по итогам забега на 200 метров, а также участницы эстафетного забега 4 по 400 метров Александра Морозова, Марина Тихонова, Влада Саула и Виктория Коренкова.
В общекомандном зачёте сборная Московской области заняла второе место, уступив столичной команде. Третье место досталось представителям Санкт-Петербурга.
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