Подмосковные синхронистки завоевали четыре медали Спартакиады учащихся

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Две золотые и две серебряные медали завоевали спортсменки из Московской области на XII летней Спартакиады учащихся России по синхронному плаванию, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Золотую медаль в копилку подмосковной сборной принесла Виктория Плеханова в дисциплине «соло». Второе золото она выиграла в парке с Анастасией Никитенко в дисциплине «дуэт», — говорится в сообщении.Две серебряные медали подмосковная команда завоевала в дисциплинах «группа» и «комби». В состав команды вошли представительницы училища олимпийского резерва Московской области №4, электростальской спортшколы по водным видам спорта и спортшколы по водным видам спорта города Чехов.
По итогам соревнований в общекомандном зачёте сборная Московской области заняла первое место. На второе место вышла сборная Москвы, а третье место заняла команда из Санкт-Петербурга.
Турнир проводился в Пензе с 26 июня по 1 июля.
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