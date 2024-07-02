Подмосковная велосипедистка завоевала медаль чемпионата России по BMX-фристайлу

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Спортсменка из Московской области Елена Малышева заняла второе место на чемпионате России по велосипедному спорту ВМХ-фристайл-парк, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«В борьбе за золотую медаль подмосковная велосипедистка уступила представительнице Самарской области, пятикратной чемпионке России Екатерине Кругловой. А бронзовую медаль чемпионата завоевала спортсменка из Санкт-Петербурга Анастасия Теребова», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что Елена Малышева является воспитанницей Училища олимпийского резерва Московской области №1.
Соревнования проводились 30 июня в Казани на территории экстремального парка «Урам».
Ранее сообщалось, что спортсменки из Московской области завоевали две золотые и две серебряные медали на XII летней Спартакиады учащихся России.
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