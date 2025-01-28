Московская область впервые примет этап чемпионата России по волейболу на снегу

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха им. Ларисы Лазутиной 19-22 февраля примет этап чемпионата России по волейболу на снегу. Эти соревнования пройдут в Московской области впервые, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
«В турнире примут участие 22 команды из Калининградской и Московской областей, Казани, Брянска, Москвы, Санкт-Петербурга, Анапы, Краснодара, Нового Уренгоя, Кемерова и Белоруссии. Подмосковье будут представлять женский клуб «Заречье-Одинцово» и мужской – «Реутов», – говорится в сообщении.Фото: пресс-служба Минспорта МО
Как напомнили в ведомстве, представительницы команды «Заречье-Одинцово» дважды выигрывали чемпионат страны по этому виду спорта – в 2022 и 2023 годах. А в прошлом сезоне подмосковные волейболистки стали вице-чемпионками, уступив в финале брянскому «Спартаку».
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Лора Луганская