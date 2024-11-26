«Химки» выкупят права на нигерийского футболиста Абдуллахи

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ФК «Химки» этой зимой будут выкупать у кипрского клуба АПОЭЛ 21-летнего нигерийского футболиста Фаваза Абдуллахи, который сейчас на правах аренды играет за белорусский «Гомель».
Об этом сообщает Metaratings.ru со ссылкой на источник. Отмечается, что опорный полузащитник Абдуллахи присоединится к «Химкам» во время сборов в Турции, а прибудет в расположение команды 15 января.
В нынешнем сезоне Высшей Лиги Белоруссии Абдуллахи отыграл 13 матчей, в которых забил два гола, отдал две голевые передачи и получил три желтые карточки.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 75 000 евро.
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В нынешнем сезоне Высшей Лиги Белоруссии Абдуллахи отыграл 13 матчей, в которых забил два гола, отдал две голевые передачи и получил три желтые карточки.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 75 000 евро.
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Данил Пономарев