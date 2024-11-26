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«Химки» выкупят права на нигерийского футболиста Абдуллахи

Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

ФК «Химки» этой зимой будут выкупать у кипрского клуба АПОЭЛ 21-летнего нигерийского футболиста Фаваза Абдуллахи, который сейчас на правах аренды играет за белорусский «Гомель».
Об этом сообщает Metaratings.ru со ссылкой на источник. Отмечается, что опорный полузащитник Абдуллахи присоединится к «Химкам» во время сборов в Турции, а прибудет в расположение команды 15 января.

В нынешнем сезоне Высшей Лиги Белоруссии Абдуллахи отыграл 13 матчей, в которых забил два гола, отдал две голевые передачи и получил три желтые карточки.



Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 75 000 евро.

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«Прекрасная 65-летняя девушка»: Ягудин рассказал о своей паре на «Ледниковом периоде»
Фигурист Ягудин: в «Ледниковом периоде» выступлю с прекрасной 65-летней девушкой
26 ноября 2024, 12:28

Фото: iStock/KinoMasterskaya

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал, что выступает в «Ледниковом периоде» в паре с «прекрасной 65-летней девушкой». По его словам, она переехала из Екатеринбурга в Москву ради этого проекта.
«В «Ледниковом периоде» я выступаю с прекрасной девушкой, ей 65 . Но возраст ничего не значит. Ее пример — показатель того, как человек должен развиваться в нашей стране», — поделился он в беседе с Metaratings.ru.
Ягудин рассказал, что партнерша решила заняться фигурным катанием после того, как ей исполнилось 50 лет. Сейчас она занимается преподаванием в Екатеринбурге, но ради проекта решила временно переехать в Москву.

Фигурист подчеркнул, что хоть Россия пока отрезана от мировых соревнований, это не должно мешать спорту развиваться.

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#россия
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#серебро
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IBU отказался допускать биатлонистов из РФ к международным турнирам до конца СВО
26 ноября 2024, 12:17

Фото: iStock/vlado85rs

Международный союз биатлонистов (IBU) отказался допускать российских и белорусских биатлонистов к международным турнирам до окончания СВО. В организации заявили, что статус этого вопроса не менялся с 2022 года.
«Ранее в 2024 году исполнительный комитет IBU ясно дал понять, что приостановление членства обеих федераций будет сохраняться до тех пор, пока обе национальные федерации не продемонстрируют свою полную приверженность поддержке и продвижению целей и принципов IBU. Например, нужно четко дистанцироваться от СВО на Украине и гарантировать, что никто из их официальных лиц или спортсменов не будет вовлечен в российские вооруженные силы и не будет принимать какое-либо участие в СВО», — заявила пресс-служба IBU в комментарии для Metaratings.ru.
В организации добавили, что правила также не предусматривают возможность участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.
«Таким образом, никаких решений по этому вопросу не ожидается в течение следующих недель, месяцев или даже больше, пока не закончится СВО», — заключили в союзе.
Ранее резидент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович отказался руководить заседанием генассамблеи организации, на котором будет обсуждаться вопрос изменения статуса российских спортсменов и формата их участия в международных соревнованиях. Он заявил, что если речь будет идти о России, он вести это заседание не собирается.

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#сво
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#биатлон
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Российского биатлониста лишили четырёх медалей после отклонения апелляции в CAS
Биатлонист Устюгов лишился золота и бронзы ОИ после отклонения апелляции в CAS
26 ноября 2024, 12:08

Фото: iStock/vlado85rs

Российский биатлонист Евгений Устюгов лишился золотой и бронзовой медалей после проигрыша дела в апелляционном комитете Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом сообщается на сайте независимого дисциплинарного органа Biathlon Integrity Unit (BIU).
Отмечается, что судом были поддержаны выводы антидопингового комитета CAS о ряде аномалий, которые были выявлены в биологическом паспорте Устюгова.

Решением суда он дисквалифирован на четыре года. Также были аннулированы все его результаты в соревнованиях с 24 января 2010 года и до конца сезоны 2013/2014. Таким образом, он лишился золотой и бронзовой медалей, полученных на Играх в Ванкувере, а также двух серебряных медалей, которые были завоеваны на российском чемпионате мира 2011 года в Ханты-Мансийске.

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#россия
#спортсмены
#биатлон
#медали
#суд
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Фигурист Некрасов из Подмосковья взял серебро отборочного этапа гран-при России
26 ноября 2024, 11:57

Максим Некрасов и Василиса Кагановская (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Серебряную медаль завоевал спортсмен из Московской области Максим Некрасов на отборочном этапе гран-при России по фигурному катанию на коньках, представитель Подмосковья выступал в паре с москвичкой Василисой Кагановской, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«После проката ритм-танца дуэт Максима Некрасова и Василисы Кагановской был на вершине турнирной таблице с отрывом от соперников в полбалла. Но по итогу двух танцев пара опустилась на второе место», — говорится в сообщении.
Отмечается, что первое место заняла пара из Москвы, а бронзовую медаль получили фигуристы из Санкт-Петербурга.

Отборочный этап гран-при России по фигурному катанию на коньках проходил 23 и 24 ноября в Санкт-Петербурге. В танцах на льду соревновались одиннадцать пар.

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Стало известно, что помешало «Локомотиву» в матче против «Спартака»

Радимов: первое место «Зенит» получил не закономерно

Тхэквондисты из Люберец выиграли 21 медаль на Кубке Азии
#минспорта мо
#фигурное катание
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#санкт-петербург
#московская область
#подмосковье
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Стало известно, что помешало «Локомотиву» в матче против «Спартака»
Радимов: «Локо» рано бороться за чемпионство из-за моральной неподготовленности
26 ноября 2024, 10:53

Фото: iStock/FotografieLink

Бывший полузащитник ФК «Зенит» Владислав Радимов заявил, что «Локомотиву», который в минувшем туре проиграл «Спартаку», рано бороться за чемпионство из-за психологической неподготовленности команды. По его словам, клубу будет сложно бороться даже за третье место.
«Вот не покидало ощущение, что «Локо», конечно, рано бороться за чемпионство. Более того, за тройку-то будут проблемы побороться, потому что психологически команда, конечно, не уравновешена. Я не могу сказать, что она молодая, мы говорим, что она молодая только из-за Батракова, а Пиняев уже давно взрослый, Сулейманов уже в возрасте, Воробьев не молодой, Тикнизян тоже не такой уж и молодой, Баринов тоже нет, Самошников, Лантратов тем более», — отметил он в беседе с «РБ Спорт».
Радимов добавил, что команде явно не хватает психологической готовности, что наглядно продемонстрировано на моменте матча, когда счет стал 3:2.

Напомним, по итогам 16 туров Российской Премьер-Лиги команда «Локомотива» занимает третье место в рейтинге с 34 очками на счету.

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#спорт
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#воробьёв
#футбол
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Радимов: первое место «Зенит» получил не закономерно
26 ноября 2024, 10:42

Фото: iStock/FotografieLink

Бывший полузащитник ФК «Зенит» и ЦСКА Владислав Радимов заявил, что петербургский клуб не закономерно вышел на первое место после победы над «Оренбургом», если смотреть на качество игры. По его словам, атаки у команды развивались медленно, столь же медленно игроки выходили из обороны.
«Не могу сказать, что «Зенит» закономерно вышел на первое место по качеству игры. Более того, игра, особенно в первом тайме, совершенно не понравилась. Я не так часто Соболева защищаю, но здесь действительно скажу. Его готовы все сожрать, что он не забил, но до него даже мяч не доходил, по большому счету! И прострелов с фланга ему практически не было», — поделился он в беседе с «РБ Спорт».
Радимов также обратил внимание жалобы полузащитника «Зенита» Андрея Мостового на искусственное поле, отметив, что раньше он уже играл на таких стадионах.
«Что он, никогда в жизни не играл на искусственных полях, что ли? <…> Ну, так и не надо ныть, особенно перед телекамерами. Искусственное поле нам мешало! Ничего тебе не мешало. Плохому танцору всем известно что всегда мешает», — возмутился футболист.
Ранее футбольный агент Арсен Минасов высказал мнение о том, что «Зенит» вернется на лидирующие позиции в РПЛ по ходу второго круга и сможет снова стать чемпионом, «съев конкурентов на финише, как опытный марафонец».

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#футболист
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Тхэквондисты из Люберец выиграли 21 медаль на Кубке Азии
26 ноября 2024, 09:45

Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

Двенадцать золотых, две серебряных и семь бронзовых медалей завоевали восемь спортсменов из люберецкого центра спортивной подготовки «Торнадо» в составе российской сборной на Кубке Азии по тхэквондо версии МФТ, сообщает пресс-служба администрации городского округа Люберцы.
«Представители нашего центра по итогам соревнований завоевали 21 медаль. Они приняли участие в следующих дисциплинах: спарринг, командный спарринг, постановочный спарринг, туль и командный туль. Поздравляю победителей и призёров с отличными результатами!» — сказал руководитель ЦСП «Торнадо» Павел Ворсин.
Всего за сборную России выступали 120 спортсменов, по итогам турнира в общекомандном зачёте наша сборная заняла второе место. Соревнования проходили в Ташкенте.

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#люберцы
#спорт
#борьба
#медали
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Подмосковная биатлонистка Халили завоевала серебро Кубка Содружества
26 ноября 2024, 09:29

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Серебряную медаль выиграла на втором этапе Кубка Содружества по биатлону спортсменка из Московской области Анастасия Халили, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Анастасия Халили поднялась на вторую ступень пьедестала по итогам масс-старта на 12,5 км среди женщин. Золотую медаль завоевала белорусская биатлонистка Анна Сола, а бронза досталась ещё одной представительнице России — Виктории Сливко», — говорится в сообщении.
В областном Минспорта напомнили, что ранее ещё одна спортсменка из Московской области — Кристина Резцова — стала призёром Кубка Содружества: она завоевала серебряную медаль в спринте на семь с половиной км.

Второй этап Кубка Содружества по биатлону проводился в Ханты-Мансийске 22-24 ноября.

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#спорт
#биатлон
#медаль
#минспорта мо
#московская область
#подмосковье
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Вяльбе назвала олимпийскую чемпионку Исинбаеву предателем Родины
25 ноября 2024, 21:49

Елена Исинбаева (фото: kremlin.ru)

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе раскритиковала двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву, назвав её предателем Родины. Об этом она заявила в интервью Rutube-каналу «Эмпатия Манучи».
Вяльбе назвала популизмом решение Исинбаевой представлять Россию в Международном олимпийском комитете (МОК). Она задалась вопросом, как можно представлять страну, находясь при этом в Испании и не зная, что на самом деле происходит внутри РФ.

Также глава ФЛГР прокомментировала слова Исинбаевой о том, что её награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят лишь номинальный характер. Вяльбе также задалась вопросом, почему раньше спортсменка получала погоны, стояла рядом с главой Минобороны и, наверняка, получала дивиденды от этого.

После она призвала Исинбаеву честно признаться: «Я боюсь СВО, боюсь за себя и своих детей».

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