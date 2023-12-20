Химкинская спортсменка Лапшина стала вице-чемпионкой Европы по тайскому боксу

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Вероника Лапшина из Подмосковья завоевала серебряную медаль чемпионата Европы по тайскому боксу. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Чемпионат Европы по тайскому боксу проходил в турецкой Анталии. Турнир собрал более 150 бойцов из 24 стран. Сборную России представляли 22 спортсмена.
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