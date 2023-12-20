Старт лыжному сезону в Красногорске дали соревнования на стадионе «Зоркий»

Фото: пресс-служба Минспорта МО
В городском округе Красногорск стартовал лыжный сезон. Первые соревнования прошли на стадионе «Зоркий», сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
В министерстве напомнили, что 27 и 28 декабря на лыжном стадионе «Зоркий» пройдёт легендарная «Красногорская лыжня». Лыжники будут соревноваться в спринте.
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Лора Луганская