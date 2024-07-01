Подмосковные спортсменки завоевали медали первенства Европы по боксу

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Серебряную и бронзовую медали завоевали две представительницы Московской области на первенстве Европы по боксу среди девушек 15-16 лет, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Серебряную медаль соревнований выиграла Ксения Андреева из подмосковного Чехова, она выступала в весовой категории 52 килограмма. В борьбе за золото она уступила спортсменке из Италии Наталье Марии Семеничук», — говорится в сообщении.Вторую медаль Подмосковью принесла Ксения Вишневская из Королёва. Она завоевала бронзу в категории 48 килограммов.
Соревнования проводились в столице Боснии и Герцеговины Сараево, в турнире приняли участие 130 девушек и 240 юношей из 28 европейских стран.
Ранее сообщалось, что бадминтонисты Московской области выиграли семь медалей первенства России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
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