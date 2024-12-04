Хизриев рассказал о советах Хабиба Нурмагомедова на спаррингах

Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» Виктор Булатов заявил, что «красно-белые» смогут бороться за чемпионство, если поймают кураж и уверенность в себе. По его мнению, тренерам команды важно во время зимней паузы подготовить команду к играм в той форме, которая была у них на матче с «Краснодаром».