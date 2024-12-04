Хизриев рассказал о советах Хабиба Нурмагомедова на спаррингах

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Боец ММА Тимур Хизриев рассказал о советах Хабиба Нурмагомедова, которые тот давал ему для спаррингов. К примеру, по его словам, российский чемпион не разрешал ему драться в перчатках для ММА, давая только боксерские.
«Когда я был на сборе в Дубае, Хабиб не пускал на спарринги в маленьких перчатках. Говорил, что нужно работать и бороться в боксерских, чтобы было тяжелее. Он говорил, что, когда перейду на ММАшные, будет легче», — поделился он в беседе с «РБ Спорт».Хизриев отметил, что пытался уговорить Нурмагомедова разрешить ему драться в кентусах, но тот был непреклонен. Два спарринга против него выходили бойцы в боксерских перчатках, а на третий, для большей сложности, выходил боец в перчатках для ММА.
«Когда прилетел домой на заключительные спарринги и делал их в перчатках ММА, было намного легче. Хабиб сказал: «Я же говорил». Он видит тонкие моменты и дает сильные подсказки, когда секундирует», — рассказал боец.Читайте также:
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