Стало известно, когда российский боец Пуляев дебютирует в UFC

Фото: iStock/Artur Didyk
Дебют российского бойца Андрея Пуляева, представляющего школу «Шторм», в UFC должен состояться в начале 2025 года. Об этом сообщил бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко. По его словам, сейчас российскому бойцу оформляют визу как участнику промоушена, после чего сразу начнут им заниматься.
«Скорее всего, дебют Андрея состоится в начале 2025 года. По сопернику пока сложно сказать, сейчас в UFC занимаются оформлением рабочей визы. Раньше у Андрея была виза на несколько месяцев, и она позволила ему выступить в Претендентской серии Даны Уайта. Теперь ему оформляют визу уже как бойцу промоушена. UFC – профессиональная организация, и думаю, как они сделают Андрею визу, так и сразу начнут его прокачивать», — рассказал он в интервью MMA.Metaratings.ru.Стоит напомнить, 27-летний Андрей Пуляев добился контракта с UFC благодаря бою с Лиамом Андерсоном, которым оказался впечатлен руководитель спортивной организации Дана Уайт.
Ранее Шлеменко заявил, что либералы хотят запретить единоборства, чтобы люди были слабаками и ими было проще управлять. Таким образом он прокомментировал тенденцию, когда о бойцах ММА чаще всего пишут негативные новости, не освещая позитивных событий, связанных с ними.
Читайте также:
Бывший чемпион Bellator набросился на либералов
Подмосковные кикбоксеры завоевали 13 медалей чемпионата России
Дзюдоисты из Подмосковья завоевали три медали Кубка России
Данил Пономарев