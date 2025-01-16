Соревнования в парке «Волен» собрали более 50 юных горнолыжников

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского г. о.
В спортивном парке «Волен» прошли соревнования по горнолыжному спорту под названием «Открытие зимнего сезона». В них приняли участие более 50 юных спортсменов, сообщили в пресс-службе администрации Дмитровского городского округа.
«Это был настоящий праздник всех любителей зимних видов спорта. Он собрал множество участников и зрителей. В соревнованиях участвовали более 50 юных спортсменов из спортивно-оздоровительного комплекса «Яхрома» и спортшколы «Шуколово». Все они показали высокий уровень подготовки и стремление к победе», – говорится в сообщении.Особенно отличились воспитанники спорткомплекса «Яхрома». Многие из них завоевали призовые места
«Соревнования стали праздником молодости, спорта и дружбы. Мы гордимся юными спортсменами, которые своим упорством и талантом прославляют наш округ. Их достижения – вдохновение для всех нас», – сказала замглавы Дмитровского городского округа Ирина Костышина.Соревнования завершились торжественным награждением победителей и памятными фотографиями.
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