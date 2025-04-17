Хоккейный эксперт Савельев: «Трактор» не стоит сравнивать с ЦСКА

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Хоккейный эксперт Сергей Савельев высказал мнение на тему крупных побед минского «Динамо» над «Трактором» и ЦСКА.
«Минское "Динамо" после двух поражений в Москве обыграло дома ЦСКА 7:0, а после двух поражений в Челябинске обыграло "Трактор" 8:0? Взаимосвязи никакой нет по одной простой причине: серию «Динамо» Минск — "Трактор" нельзя сравнивать с серией «Динамо» Минск – ЦСКА», — пояснил Савельев в интервью «РБ Спорт».
По его словам, «Трактор» и ЦСКА являются совершенно разными командами, которые по-своему реагируют на ход игры. Поэтому в подобной ситуации никаких параллелей проводить не стоит, подчеркнул Савельев.
Напомним, минское «Динамо» впервые играет во втором раунде Кубка Гагарина. Так, в третьем матче серии команда обыграла «Трактор» со счетом 8:0.
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