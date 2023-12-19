Спортсмены из Подмосковья стали призерами Кубка Либертадорес по пляжному футболу

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Подмосковные спортсмены приняли участие в Кубке Либертадорес в составе парагвайской команды «Президент Хейс».В состав «Президент Хейс» вошли Андрей Котенев из Мытищ,Фёдор Земсков из Королёва и Артём Волошин из Химок.
«Наши ребята уступили в финале Кубка Либертадорес по пляжному футболу. «Сан-Антонио» оказался сильнее «Президент Хейс» со счётом 3:1. Увы, но «Президенты» не смогли справиться с отсутствием Фёдора Земскова из-за перебора жёлтых карточек и травм ряда футболистов. Поздравляем наших ребят с серебряными медалями Кубка Либертадорес! Это большущее достижение в их спортивной карьере», – поделился главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв.
Стоит отметить, что всего за команду «Президент Хейс» выступили шесть российских футболистов.
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