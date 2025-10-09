Хоккейный клуб «Трактор» и Metaratings.ru запускают проект «Голос трибун»
ХК «Трактор» совместно с порталом Metaratings.ru объявляют старт уникального проекта «Голос трибун». Болельщиков приглашают делиться своими самыми яркими и трогательными историями, связанными с клубом.
Лучшие рассказы каждого месяца опубликуют на Metaratings.ru, а их авторы получат именное игровое джерси «Трактора». В финале сезона выберут победителя с самой сильной историей, который получит суперприз.
«Голос трибун» — это возможность рассказать всему миру о своей любви к клубу и стать частью хоккейной семьи. Делитесь своей историей в специальной форме и становитесь участником масштабного проекта.
