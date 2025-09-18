Овечкин на следующий день после 40-летия получил травму, пишут СМИ
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил травму на следующий день после 40-летнего юбилея. Об этом в соцсети X написал журналист Тарик Эль-Башир со ссылкой на клуб НХЛ.
По информации источника, в четверг игрок покинул первую тренировку команды из‑за повреждения нижней части тела.
Овечкину в среду, 17 сентября, исполнилось 40 лет. Новый сезон НХЛ стартует 7 октября — он станет для форварда 21-м в карьере и последним по текущему контракту с «Вашингтоном». В сезоне‑2024/25 Овечкин превзошёл рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ — на его счёту 897 заброшенных шайб.
