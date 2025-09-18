Овечкин на следующий день после 40-летия получил травму, пишут СМИ

18 сентября 2025, 21:01

Эль-Башир: хоккеист Овечкин на следующий день после юбилея получил травму

Александр Овечкин (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил травму на следующий день после 40-летнего юбилея. Об этом в соцсети X написал журналист Тарик Эль-Башир со ссылкой на клуб НХЛ.