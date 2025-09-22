Коньков оценил старт сезона «Ак Барса»
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил старт сезона «Ак Барса».
По его словам порталу «РБ Спорт», когда команда выступает неудачно, неизбежно будут разговоры об отставке главного тренера. Казанцы пропускают много, поэтому необходимо искать причины, разбирать проблемные эпизоды и отрабатывать их на тренировках.
Коньков отметил, что для клуба это непривычно — раньше они не допускали стольких пропущенных шайб, значит предстоит большая работа по повышению качества игры, что в итоге скажется и на турнирной ситуации.
Сейчас «Ак Барс» набрал пять очков в семи матчах и занимает десятое место в таблице Восточной конференции. В трёх из последних пяти игр команда пропустила по шесть шайб.
