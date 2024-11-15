Рузские гимнастки завоевали пять медалей на турнире в Лобне

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В Лобне состоялся Открытый турнир по художественной гимнастике «Акварельки». Призовые места заняли рузские гимнастки, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«В индивидуальных упражнениях по результатам соревнований первое место заняла Арина Радченко, второе – Валерия Смирнова и Мария Балабина. На третью ступень пьедестала поднялись Анастасия Немцова и Валерия Миронова. Тренирует юных спортсменок Татьяна Алексеева», – говорится в сообщении.В турнире приняли участие около 150 гимнасток из таких городов, как Химки, Фрязино, Лобня, Черноголовка, Руза и других.
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Лора Луганская