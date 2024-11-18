В Подмосковье проведут Гонку памяти легенд лыжного спорта

Российский форвард и капитан команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в очередном матче регулярного чемпионата забросил три шайбы. Это помогло его команде победить «Вегас Голден Найтс», а самому ему сократить отставание от «вечного» рекорда Уэйна Гретцки до 28 голов.