В Подмосковье проведут Гонку памяти легенд лыжного спорта

Фото: istockphoto.com/sportpoint
Гонка памяти легенд лыжного спорта состоится 21 декабря в районе усадьбы Дубровицы Подольского городского округа, её организуют благотворительные фонды «Дополнительное время» и «Пари и побеждай», соорганизатором является заслуженный тренер по лыжным гонкам Альберт Вахрушев, сообщает пресс-служба мероприятия.
«В рамках мероприятия будет проведена Гонка памяти легенд лыжного спорта – соревнования по беговым лыжам среди мужчин и женщин. Принять участие в этой гонке приглашаются олимпийские чемпионы по лыжным гонкам в возрасте 50+», — говорится в сообщении.Кроме того, планируется организовать ретро-заезд для ветеранов из разных видов спорта и благотворительный заезд, участниками которого смогут стать все желающие, уплатившие взнос. Собранные деньги передадут на помощь ветеранам.
Читайте также:
Тренер ФК «Ленинградец» пройдёт обследование после нападения в Астрахани
Овечкин сделал хет-трик и сократил отставание от Гретцки до 28 голов
Шесть игроков сборной России покинули расположение команды перед матчем с Сирией
Лев Каштанов