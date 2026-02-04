Хоккеист «Авангарда» высказался о несостоявшемся финале с Канадой
Нападающий омского «Авангарда» Игорь Мартынов высказал мнение о потенциальных возможностях сборной России по хоккею.
В беседе с «Metaratings.ru» Мартынов выразил уверенность, что национальная команда могла бы на равных бороться с канадцами на зимних Олимпийских играх 2026 года.
«Сборная России сто процентов могла бы конкурировать с Канадой на Олимпиаде, причём успешно. В России очень много топовых хоккеистов, которые могли бы показать класс на Играх. Хотелось бы увидеть противостояние россиян и канадцев в финале Олимпиады», — сказал хоккеист.Спортсмен подчеркнул, что в стране играет большое количество игроков высокого уровня, способных проявить себя на крупнейших международных соревнованиях. Отметим, что XXV зимние Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года. Сборная России по хоккею в этих соревнованиях участвовать не будет.