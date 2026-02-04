Хоккеист «Авангарда» высказался о несостоявшемся финале с Канадой

04 февраля 2026, 18:14

Хоккеист Мартынов: Россия могла бы конкурировать с Канадой на Олимпиаде

Фото: Istock/shironosov

Нападающий омского «Авангарда» Игорь Мартынов высказал мнение о потенциальных возможностях сборной России по хоккею.





В беседе с «Metaratings.ru» Мартынов выразил уверенность, что национальная команда могла бы на равных бороться с канадцами на зимних Олимпийских играх 2026 года.

«Сборная России сто процентов могла бы конкурировать с Канадой на Олимпиаде, причём успешно. В России очень много топовых хоккеистов, которые могли бы показать класс на Играх. Хотелось бы увидеть противостояние россиян и канадцев в финале Олимпиады», — сказал хоккеист.