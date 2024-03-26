Хоккеист Бардаков заявил о неправильной игре СКА против «Автомобилиста»

Фото: istockphoto.com/mikeorlov
Форвард СКА Захар Бардаков объяснил поражение армейского клуба в серии четвертьфинала Кубка Гагарина от «Автомобилиста» неправильной игрой команды.
«Я думаю, мы неправильно играли с самого начала серии. Начали играть, как надо, с третьего матча. Но там пропустили гол в овертайме. Тяжело было вытаскивать с 0-3. Победили в Екатеринбурге. И дома в пятом матче могли побеждать. «Автомобилист» — обычный соперник, чтобы говорить, что против него тяжело было играть», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Бардаков.
Он добавил, что противник играл более системно, чем их команда.
Читайте также:
Ротенберг объяснил вылет СКА из розыгрыша Кубка Гагарина травмами защитников
Тренер Плющев: Причинами слабой игры Тарасенко могут быть внешние факторы
Комментатор Майков заявил о преображении Овечкина в сезоне
Мелисса Тимофеева