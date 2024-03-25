Тренер Плющев: Причинами слабой игры Тарасенко могут быть внешние факторы

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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев предположил, что нападающий «Флориды Пантерз» Владимир Тарасенко может показывать недостаточную результативность в игре и забивать мало шайб из-за внешних факторов.
«Мне сложно назвать причины, по которым Володя меняет команды и что его не устраивает. Он доказал, что умеет играть в хоккей. Возможно, что-то не складывается в бытовом плане, что всегда давит на психику, раздражает и мешает основной деятельности. Он не очень быстро вкатывается в команду, но это человек с уже определёнными взглядами на хоккей», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Плющев.
Плющев заявил о необходимости пожелать удачи спортсмену.
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