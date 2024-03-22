Комментатор Майков заявил о преображении Овечкина в сезоне

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Хоккейный комментатор Филипп Майков заявил, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин преобразился по ходу сезона.
«Это же не первый сезон, когда Овечкин не добирает. За все время своей карьеры он доказал, что на дистанции он наберёт приличное количество. Сейчас у него 23 шайбы, считай, перед этим сезоном за три года контракта надо было стабильно забивать по 24 в год. В этом году он уже пойдёт на опережение этого графика. Конечно, важно успеть закинуть побольше», — пояснил в беседе с Газета.ру Майков.
Он выразил уверенность в том, что хоккеист сможет забить почти 30 шайб за период, что будет для самого спортсмена очень хорошо.
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