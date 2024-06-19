Хоккеист Филатов: Макдэвид — лучший за всю историю хоккея

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Бывший нападающий молодежной хоккейной сборной РФ Никита Филатов считает нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида лучшим игроком за всю историю хоккея.
«Я бы очень хотел, чтобы серия перешла в седьмой матч. Для болельщиков хоккея это идеально. Макдэвид — лучший за всю историю хоккея. Он должен получить Конн Смайт Трофи. Но мне также хочется, чтобы русские ребята из «Флориды» получили кубок», — заявил Филатов в разговоре с «РБ Спорт».
При этом он отметил, что, если Коннор перевернет серию со счета 0-3 практически самостоятельно, то это войдет в легенду. Сейчас «Эдмонтон Ойлерз», где играет Коннор, уступает «Флориде» со счетом 2-3.
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Элина Позднякова