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Хоккеист Филатов: Макдэвид — лучший за всю историю хоккея

19 июня 2024, 22:38
Фото: iStock/mikeorlov

Фото: iStock/mikeorlov

Бывший нападающий молодежной хоккейной сборной РФ Никита Филатов считает нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида лучшим игроком за всю историю хоккея.


«Я бы очень хотел, чтобы серия перешла в седьмой матч. Для болельщиков хоккея это идеально. Макдэвид — лучший за всю историю хоккея. Он должен получить Конн Смайт Трофи. Но мне также хочется, чтобы русские ребята из «Флориды» получили кубок», — заявил Филатов в разговоре с «РБ Спорт».

При этом он отметил, что, если Коннор перевернет серию со счета 0-3 практически самостоятельно, то это войдет в легенду. Сейчас «Эдмонтон Ойлерз», где играет Коннор, уступает «Флориде» со счетом 2-3.

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#клин
#спорт
#матч
Хоккеист Филатов заявил, что «Эдмонтон» — в игре
19 июня 2024, 22:45

Фото: iStock/FotografieLink

Бывший нападающий молодежной сборной России Никита Филатов оценил финальную серию Кубка Стэнли «Флорида Пантерз» — «Эдмонтон Ойлерз».
«Можно смело сказать, что «Эдмонтон» в игре. Счет 3-2, серия едет в Канаду. Ключевым фактором стало то, что до третьего периода пятой игры «Эдмонтон» выиграл шесть периодов подряд. По качеству и содержанию игры нефтяники сильнее своего соперника», — заявил Филатов в беседе с «РБ Спорт».

Он также добавил, что в первом матче «Эдмонтон» полностью переиграл «Флориду» по голевым моментам. Однако «Флорида» не сломалась и в прошлой игре реабилитировалась.

Напомним, «Эдмонтон» выиграл в пятом матче со счетом 5:3. Шестая игра состоится в ночь с 21 на 22 июня.

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#спорт
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Московское «Динамо» обменяет защитника Прибыльского в «Адмирал»
19 июня 2024, 22:29

Фото: iStock/gorodenkoff

Столичный ХК «Динамо» обменяет хоккеиста Андрея Прибыльского в «Адмирал».
По данным Metaratings.ru, московское «Динамо» взамен на 23-летнего защитника получит денежную компенсацию. Сделка завершится уже в ближайшее время.

На протяжении своей карьеры в КХЛ Прибыльский выступал за московское «Динамо». Его дебют в лиге состоялся в сезоне-2018/19. Он сыграл в 122 матчах в регулярных чемпионатах КХЛ, а также в 13 матчах. Однако отметиться результативными действиями не смог.

Ранее двукратный олимпийский чемпион, советский и российский хоккеист Александр Кожевников оценил перспективы нападающих Александра Радулова и Вадима Шипачева.

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#клин
#кхл
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«Урал» интересуется форвардом «Факела» Марковым
19 июня 2024, 22:03

Фото: iStock/SergeyKlopotov

ФК «Урал» выражает заинтересованность в отношении нападающего «Факела» Евгения Маркова.
По данным Metaratings.ru, представители ФК «Урал» уже связывались с воронежским клубом касаемо перехода Маркова, однако пока официального предложения не делали.

Уточняется, что многое зависит от того, покинет ли «Урал» в межсезонье Алексей Каштанов, которому как раз ищут потенциальную замену. При этом «Факел» не собирается расставаться со своим футболистом.

Напомним, в минувшем сезоне Премьер-лиги 29-летний Марков в составе «Факела» стал автором девяти голов и стал лучшим бомбардиром команды в чемпионате.

Ранее стало известно, что ФК «Краснодар» готов заплатить за полузащитника калининградской «Балтики» Данилу Козлова 120 миллионов рублей.

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#урал
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Спортивного комментатора отстранили от работы за ругательство в прямом эфире
19 июня 2024, 20:33

Фото: iStock/demaerre

Спортивного комментатора Владимира Иваницкого отстранили от работы после того, как в прямом эфире на Играх БРИКС он произнёс слово «шмары».
«Красивый атлет, посмотрите, какой. Жених настоящий. 20 лет всего. Девчонки, берите на заметку. Но только чтобы хорошая пара была. Всякие шмары нам не нужны, у нас должна быть хорошая генетика», — прокомментировал Иваницкий выход российского самбиста Кирилла Князькова.

В разговоре с RT комментатор пояснил, что под словом «шмара» он подразумевал женщин с низкой социальной ответственностью, и признался, что был удивлён резонансом в обществе от своих слов. Он уточнил, что пока не знает, на какой срок его отстранили.

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#матч
#спорт
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Комментатор Иваницкий отстранён от работы на Играх БРИКС после фразы о «шмарах»
19 июня 2024, 18:54

Фото: iStock/demaerre

Комментатор Владимир Иваницкий отстранён от дальнейшей работы на Играх стран БРИКС. Причиной стала его не вполне корректная реплика в прямом эфире о неких «шмарах», которые не годятся в невесты для молодых российских чемпионов.
Свою эскападу комментатор выдал, комментируя выход на помост российского самбиста Кирилла Князькова, напоминает телеграм-канал SHOT. Он назвал 20-летнего борца ярким «представителем русов» и призвал девушек обратить на него внимание в качестве потенциального жениха.

«Только это должны быть настоящие, хорошие девушки. Всякие шмары нам не нужны», — заявил Иваницкий.

Он также добавил, что указанные «шмары» могут испортить генетику, а «нам это не нужно». После отстранения комментатор объяснил, что никого не хотел обидеть, а в прямом эфире случается всякое.

«Кого я там этим мог задеть или оскорбить, я даже не представляю. Что там, шмары обиделись, что ли?» – заключил Иваницкий.

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Подмосковные спортсменки примут участие в первенстве Европы по боксу
19 июня 2024, 17:17

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные спортсменки в составе сборной России примут участие в первенстве Европы по боксу. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Первенство Европы по боксу среди девушек от 15 до 16 лет пройдёт с 21 июня до 1 июля в столице Боснии и Герцеговины городе Сараево.

«В весовой категории до 48 килограммов на европейском первенстве нашу страну представит Ксения Вишневская из Королёва. Ксения Андреева из городского округа Чехов выступит в весовой категории до 52 килограммов. И в весе до 66 килограммов за приз будет бороться Анна Меечко из Богородского городского округа. Отметим, что девушки являются победительницами первенства России по боксу», — подчеркнули в пресс-службе.

В общей сложности Россию представят 13 спортсменок, по одной в каждой весовой категории.

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Жители Подмосковья могут поучаствовать в экстремальном забеге «Зарайский бизон»

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#первенство
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#спортсмены
#подмосковье
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Жители Подмосковья могут поучаствовать в экстремальном забеге «Зарайский бизон»
19 июня 2024, 16:25

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

На Экстремальный забег «Зарайский бизон» 20 июня откроется дополнительная регистрация. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Экстремальный забег «Зарайский бизон» пройдёт 29 июня у стен Зарайского Кремля.

«Старты пройдут вблизи живописных и исторически значимых объектов городского округа. Для участников организаторы подготовили два вида трасс: трейл-маршрут для одиночного забега и дистанция по пересечённой местности с препятствиями, которую можно преодолеть вместе с командой. В этом году спортсмены смогут испытать свои силы не только в одиночном, парном, командном, но и в семейном зачёте. Подчеркнём, что любители бега смогут принять участие только в одном из зачётов», — рассказали в пресс-службе.

Дополнительная регистрация на оставшиеся слоты откроется 20 июня в 18:00 на официальном сайте проекта.

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Массовый заплыв на открытой воде состоялся на Истринском водохранилище

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Массовый заплыв на открытой воде состоялся на Истринском водохранилище
19 июня 2024, 14:26

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Более 1,2 тысяч человек приняли участие в массовом заплыве на открытой воде. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Пятый массовый заплыв на открытой воде X-WATERS Moscow Istra 2024 прошел 16 июня.

«В соревнованиях приняли участие спортсмены из разных городов России, Турции, Белоруссии, ОАЭ и Узбекистана. Заплывыпрошли на дистанциях 500 метров, 1, 2 и 6 километров для взрослых, а также 50 и 200 метров для детей. По итогам заплыва всем спортсменам вручили медали, а лучшие пловцы примут участие в чемпионате X-WATERS World Championship 2024 после всех стартов сезона», — поделились в министерстве.

Следующее мероприятие пройдет 17 августа в Рузе. Принять участие и узнать подробности можно на официальном сайте мероприятия.

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#спортсмены
#мероприятия
#водохранилище
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В день открытия стадиона «Авангард» на нём могут сыграть легенды футбола
19 июня 2024, 14:06

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Житель Коломны, футболист Андрей Костяков попросил губернатора Московской области Андрея Воробьёва, чтобы в день открытия стадиона «Авангард» после реконструкции на нём прошел матч с участием легенд футбола по проекту «Выходи во двор». Глава региона поддержал эту идею.
Воробьёв проинспектировал ход ремонта главного стадиона городского округа, поговорил с тренерами и родителями. Он объявил, что завершить ремонт «Авангарда» планируют к 1 августа, а открыть – в сентябре.
«Авангард» всегда был центральным стадионом Коломны. Основные праздники, мероприятия – 9 Мая, День города, День физкультурника, смотр строя и песни – проводили здесь. Он очень доступен, рядом парк. Стадион является символом города, любимым местом активного отдыха жителей. Весь город очень ждет его открытия», – сказал Костяков.
После реконструкции на «Авангарде» появится футбольное поле с подогревом, искусственным газоном и освещением, где спортсмены смогут комфортно тренироваться круглый год. На территории откроют современный легкоатлетический манеж и две волейбольные площадки.

Кроме того, отремонтируют трибуны, кассы, оборудуют комфортные раздевалки, медкабинет и конференц-зал. Для безопасности на территории установят систему видеонаблюдения.
«Мы сможем принимать здесь турниры по лёгкой атлетике. Нам сохранили северную трибуну, где будет наша основная база. Там мы сможем тренироваться», – сказал тренер по лёгкой атлетике Александр Рухов.
После реконструкции вместимость стадиона составит 6 тыс. человек. Там смогут заниматься воспитанники спортшколы по футболу «ФК «Коломна», женский футбольный клуб, школа олимпийского резерва «Авангард», участники «Активного долголетия».
«В том году я обучился на международную тренерскую категорию С-УЕФА, вернулся в родной город и подписал контракт с футбольным клубом «Коломна». Параллельно взялся тренировать детскую группу. Уверен, что ребятам очень понравится обновлённый стадион, они будут счастливы», – сказал капитан ФК «Коломна», тренер Андрей Пазин.
«Мой сын ходит на футбол с пяти лет, сейчас ему 11. Ждём окончания реконструкции нашего стадиона. В зимний период дети не ходят на тренировки, им заняться нечем. А теперь поле будет с подогревом, что позволит заниматься в любое время года, – поделилась местная жительница Екатерина Захарова.
Сейчас строительная готовность стадиона составляет 56%. Работы ведутся в рамках областной госпрограммы.

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