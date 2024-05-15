Хоккеист Коньков отозвался об игре Чехии на домашнем ЧМ-2024

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«Чехи мне нравятся. Посмотрите, как они играют! Они действуют крайне дисциплинированно, матчи с их участием получаются очень упорными. Для команды это домашний чемпионат мира, она находится под огромным давлением общественности. Ребята показывают свою лучшую игру, и это накладывает свой отпечаток», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Коньков.
До этого доцент кафедры спортивного маркетинга факультета индустрии спорта Университета «Синергия» Валерий Гореликов заявлял о необходимости сохранения установленного потолка зарплат в КХЛ на ближайшие сезоны.
«Установленный КХЛ потолок зарплат сегодня является определённым стабилизатором роста зарплат игроков в лиге и положительно влияет на экономику. В ближайшие годы на бюджеты клубов будут негативно влиять ограниченные возможности спонсоров клубов. Поэтому разумно будет сохранить установленный потолок в ближайшие сезоны», — объяснял в беседе с RuNews24.ru Гореликов.
Ранее сообщалось, что магнитогорский «Металлург» стал обладателем третьего в истории Кубка Гагарина, обыграв всех соперников в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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