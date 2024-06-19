Московское «Динамо» обменяет защитника Прибыльского в «Адмирал»

Фото: iStock/gorodenkoff
Столичный ХК «Динамо» обменяет хоккеиста Андрея Прибыльского в «Адмирал».
По данным Metaratings.ru, московское «Динамо» взамен на 23-летнего защитника получит денежную компенсацию. Сделка завершится уже в ближайшее время.
На протяжении своей карьеры в КХЛ Прибыльский выступал за московское «Динамо». Его дебют в лиге состоялся в сезоне-2018/19. Он сыграл в 122 матчах в регулярных чемпионатах КХЛ, а также в 13 матчах. Однако отметиться результативными действиями не смог.
Ранее двукратный олимпийский чемпион, советский и российский хоккеист Александр Кожевников оценил перспективы нападающих Александра Радулова и Вадима Шипачева.
Читайте также:
Хоккеист Гераськин привёз в родной Клин Кубок Гагарина
Хоккеист Коньков отозвался об игре Чехии на домашнем ЧМ-2024
Хоккеист Бардаков заявил о неправильной игре СКА против «Автомобилиста»
На протяжении своей карьеры в КХЛ Прибыльский выступал за московское «Динамо». Его дебют в лиге состоялся в сезоне-2018/19. Он сыграл в 122 матчах в регулярных чемпионатах КХЛ, а также в 13 матчах. Однако отметиться результативными действиями не смог.
Ранее двукратный олимпийский чемпион, советский и российский хоккеист Александр Кожевников оценил перспективы нападающих Александра Радулова и Вадима Шипачева.
Читайте также:
Хоккеист Гераськин привёз в родной Клин Кубок Гагарина
Хоккеист Коньков отозвался об игре Чехии на домашнем ЧМ-2024
Хоккеист Бардаков заявил о неправильной игре СКА против «Автомобилиста»
Элина Позднякова