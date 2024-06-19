Хоккеист Филатов заявил, что «Эдмонтон» — в игре

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Бывший нападающий молодежной сборной России Никита Филатов оценил финальную серию Кубка Стэнли «Флорида Пантерз» — «Эдмонтон Ойлерз».
«Можно смело сказать, что «Эдмонтон» в игре. Счет 3-2, серия едет в Канаду. Ключевым фактором стало то, что до третьего периода пятой игры «Эдмонтон» выиграл шесть периодов подряд. По качеству и содержанию игры нефтяники сильнее своего соперника», — заявил Филатов в беседе с «РБ Спорт».
Он также добавил, что в первом матче «Эдмонтон» полностью переиграл «Флориду» по голевым моментам. Однако «Флорида» не сломалась и в прошлой игре реабилитировалась.
Напомним, «Эдмонтон» выиграл в пятом матче со счетом 5:3. Шестая игра состоится в ночь с 21 на 22 июня.
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