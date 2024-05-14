В Подмосковье пройдут всероссийские соревнования «Золотая шайба»

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
В Химках состоится суперфинал легендарного турнира «Золотая шайба». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Финал соревнований будут проходить с 16 по 19 мая в городском округе Химки в учебно-тренировочном центре «Новогорск».
В турнире примут участие порядка 272 юных хоккеиста в 16 командах четырех возрастных групп.
Турнир «Золотая шайба» проводится с 8 декабря 1964 года.
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В турнире примут участие порядка 272 юных хоккеиста в 16 командах четырех возрастных групп.
«В возрастной группе 2007–2008 гг. р. сыграют команды из Сахалина, Архангельска, Татарстана и Ярославля. Среди спортсменов 2009-2010 г. р. будут бороться клубы Сахалина, Калининграда,Нижнего Новгорода и Ярославля. Среди хоккеистов 2011–2012 гг. р. за призовые места поборются представители республик Крым и Коми, Московской области и республики Татарстан. Возрастную группу 2013–2014 гг. р. представят клубы из Новосибирска, ХМАО — Югра, Мурманской и Владимирской областей», — поделились в министерстве.
Турнир «Золотая шайба» проводится с 8 декабря 1964 года.
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Мира Полтева