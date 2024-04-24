«Металлург» завоевал Кубок Гагарина

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Магнитогорский «Металлург» стал обладателем третьего в истории Кубка Гагарина, обыграв всех соперников в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В четвертом матче финальной серии «Металлург» обыграл на выезде ярославский «Локомотив» со счетом 2:1.
Ярославский клуб открыл счет в середине первого периода посредствам Ярослава Лихачева. Счёт сравнялся во втором отрезке, когда отличился Денис Зернов, забив на 40-й минуте. Победную шайбу уральцам принес Даниил Вовченко в третьем периоде, реализовать численное большинство.
До этого обладателем Кубка Гагарина был московский ЦСКА.
Ранее РУСАДА высказалось о причастности третьих лиц к применению допинга фигуристки Камилы Валиевой. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Ярославский клуб открыл счет в середине первого периода посредствам Ярослава Лихачева. Счёт сравнялся во втором отрезке, когда отличился Денис Зернов, забив на 40-й минуте. Победную шайбу уральцам принес Даниил Вовченко в третьем периоде, реализовать численное большинство.
До этого обладателем Кубка Гагарина был московский ЦСКА.
Ранее РУСАДА высказалось о причастности третьих лиц к применению допинга фигуристки Камилы Валиевой. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак