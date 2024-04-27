Кубок Каменского собрал в Воскресенске шесть команд юных хоккеистов

Фото: пресс-служба администрации г. о. Воскресенск
Шесть команд начали борьбу за награды хоккейного турнира на Кубок Каменского, который открылся в Воскресенске. В турнире участвуют восьмилетние спортсмены, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Борьбу за трофей ведут команды «Химик» (Воскресенск), «Витязь» (Подольск), «Кристалл» (Электросталь), «Атлант» (Мытищи), «Балашиха» и «Хоккейная академия Фетисова» (Домодедово)», – говорится в сообщении.Как отметили в пресс-службе, на торжественной церемонии открытии турнира ребят приветствовали олимпийский чемпион Александр Черных и начальник управления по физической культуре и работе с молодёжью администрации Воскресенска Михаил Бахтов.
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