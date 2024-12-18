Хоккеист Конюшков заявил о желании попасть в НХЛ

Фото: iStock/gorodenkoff
Хоккеист «Торпедо» Богдан Конюшков заявил о своем желании попробовать силы в НХЛ. По его словам, для этого должны сойтись его готовность и заинтересованность «Монреаля».
«По ходу сезона все разговоры только о «Торпедо». А перед началом регулярки сказал, что обо мне в «Монреале» не забыли и внимательно следят. Объяснил, что всё будет зависеть от меня. И если получится, поеду в лагерь развития клуба», — поделился спортсмен в интервью RT.В то же время стало известно, сколько «Локомотив» будет платить словацкому нападающему Рихарду Панику, который ранее как раз-таки долгое время выступал в НХЛ. По информации Metaratings.ru, спортсмен по контракту с клубом заработает 15 млн рублей до конца сезона.
Читайте также:
Тренер Тарасова: футбол в России приносит фанатам страдания, а хоккей — победы
Эксперт объяснил, почему Шестеркин станет самым высокооплачиваемым вратарем НХЛ
Терещенко назвал проблемы СКА в текущем сезоне КХЛ
Данил Пономарев