Нападающий Коростелев об обмене в «Северсталь»: ни о чем не жалею

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Российский нападающий «Трактора» Никита Коростелев, вспоминая свой обмен из «Металлурга» в «Северсталь», заявил, что ни о чем не жалеет, так как бывшая команда смогла завоевать Кубок Гагарина, а он смог выдать хороший сезон в Череповце.
«За пацанов переживал, но в момент решающей серии с «Локомотивом» уже находился в отпуске. Поэтому ни одной игры не видел. Но за результатами следил. Был очень рад за ребят, с которыми два с половиной года выступал бок о бок», — поделился хоккеист в интервью RT.В то же время трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко оценил недавно случившееся пополнение у «Металлурга». В беседе с «РБ Спорт» он предположил, что Магнитогорску нужен был такой нападающий как Борна Рендулич, а СКА — силовой форвард в лице Павла Акользина.
«Что ж, посмотрим, будет ли Рендулич соответствовать требованиям Разина, а Акользин – запросам Ротенберга», — заключил Терещенко.Читайте также:
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