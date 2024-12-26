Крикунов: «Трактор» будет конкурировать с «Локомотивом» в этом сезоне КХЛ

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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов заявил, что в этом сезоне КХЛ с «Локомотивом» будут конкурировать «Трактор», «Автомобилист», «Динамо», «Металлург» и «Спартак». По его словам, железнодорожники — надежная команда, которая не может провалиться.
«Трактор» навяжет конкуренцию «Локомотиву» в этом сезоне. <…> Коллектив [железнодорожников] надежен во всех линиях, Исаев играет без срывов, он стабилен. «Локомотив» – очень надежная команда, не может провалиться. С ним могут побороться «Трактор», «Автомобилист», «Динамо». «Металлург» еще не сказал последнего слова. И я бы как тренер очень не хотел попасть на «Спартак», — предположил специалист в беседе с Metaratings.ru.В то же время новичок «Трактора» Никита Коростелев, перешедший в Челябинск из «Северстали», отметил, что у его бывшего клуба тоже имеются серьезные амбиции на Кубок Гагарина. В интервью RT он пояснил, что команде «надоело постоянно вылетать в стартовом раунде плей-офф».
«Понятно, что в среде болельщиков ходят разные разговоры. Никакого проклятия точно нет, хоккеисты в него не верят», — подчеркнул Коростелев.Читайте также:
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