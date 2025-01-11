Хоккеист Пилипенко раскрыл, как санкции повлияли на КХЛ

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Континентальная хоккейная лига омолаживается и становится быстрее с каждым годом, заявил нападающий «Северстали» Кирилл Пилипенко. По его словам, санкции ощущались лишь в самом начале, когда возникали проблемы с доставкой спортивной формы, но сейчас все в порядке.
«Лига омолаживается и становится быстрее с каждым годом, а наши ребята развиваются. На мой взгляд, уровень КХЛ не упал после 2022 года», — подчеркнул спортсмен в интервью Metaratings.ru.Напомним, 28-летний Пилипенко отыграл 244 матча в КХЛ, за время которых заработал 182 очка. Россиянин является победителем Зимней Универсиады-2017 в составе российской национальной команды.
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