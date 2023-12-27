Хоккеист Щитов выразил уверенность в победе СКА в матче с ЦСКА

Фото: istockphoto.com/allanswart
«СКА в этом матче будет фаворитом. Я думаю, что петербуржцы в конце календарного года находятся на лучшем ходу, чем ЦСКА. Игра будет упорной, но я думаю, что СКА выиграет. Возможно, в овертайме», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Щитов.
Матч состоится в столице сегодня, 27 декабря, в 19:00 по московскому времени.
Читайте также:
Хоккеист Щитов заявил о слабых выступлениях ЦСКА
Форвард Ковальчук дебютировал за «Спартак» против «Куньлуня»
Два хоккеиста «Ак Барса» решили разорвать контракты из-за дискриминации