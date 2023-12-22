Хоккеист Щитов заявил о слабых выступлениях ЦСКА

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Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов заявил, что в регулярном чемпионате КХЛ ЦСКА показывает слабую игру.
«Просто у ЦСКА не идёт игра весь сезон. Команда не показывает чемпионского хоккея. Ясно, что ЦСКА попадёт в плей-офф. Возможно, там они и покажут чемпионскую игру. Но пока что очень слабо выступают москвичи. Они не забивают и не показывают содержательной игры. Вратари также не выручают», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Щитов.
Так, в матче против СКА ЦСКА проиграл со счётом 2:1. Команда занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.
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