Хоккеист Якупов близок к подписанию нового контракта с «Авангардом»

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Нападающий Наиль Якупов близок к подписанию нового контракта с ХК «Авангард». Об этом стало известно Metaratings.ru.
По информации портала, новое соглашение хоккеиста с клубом будет двухлетним. Действующий контракт истекает 31 мая этого года.
Напомним, нынешний сезон Якупов начинал в «Куньлуне», после чего попал в «Авангард». С начала сезона он поучаствовал в 52 матчах КХЛ и набрал 33 балла при коэффициенте полезности «-14».
В этом сезоне КХЛ «Авангард» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея 55 очков в запасе. Следующий матч клуб проведет против минского «Динамо» 2 февраля.
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Напомним, нынешний сезон Якупов начинал в «Куньлуне», после чего попал в «Авангард». С начала сезона он поучаствовал в 52 матчах КХЛ и набрал 33 балла при коэффициенте полезности «-14».
В этом сезоне КХЛ «Авангард» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея 55 очков в запасе. Следующий матч клуб проведет против минского «Динамо» 2 февраля.
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Данил Пономарев